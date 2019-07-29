Пн, 29.07.2019
У власти совсем сорвало крышу: она ведет себя просто садистки. Илья Яшин о задержаниях в Москве

На северные регионы планеты обрушились невероятные лесные пожары; Россия тушить не спешит

3

ФОТО: twitter.com/allengrays

Лето 2019 года принесло невиданные по масштабу лесные пожары в полярных округах северного полушария Земли. Так, огонь уничтожает север Сибири, Скандинавии и Аляски, сообщает ВВС.

В примеру, в Сибири пожары охватили площади в несколько миллионов гектар, в основном леса горят в удаленных и труднодоступных районах.

Последствия пожаров ощущаются даже в отдаленных от них населенных пунктах. Облака дыма от пожаров столь огромны, что их можно увидеть из космоса.

Тяжелее всего загрязнение атмосферы углекислым газом ощущают жители северо-восточных городов России, которые уже несколько недель вынуждены жить в смоге.

Между тем, чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.

В частности, данную позицию разделяет губернатор Красноярского края Александр Усс. В одном из интервью местному телеканалу он назвал ситуацию в регионе сложной, но не критичной, и заявил, что во всем мире пожары на труднодоступных территориях тушатся естественным путем, дождями. 

"Если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", - заявил губернатор.

Однако 29 июля на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии режим чрезвычайной ситуации все-таки был введен.

Как сообщает "Интерфакс",  наиболее тяжелой ситуацию считают в Красноярском крае, Иркутской области и в Якутии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ