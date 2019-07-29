На северные регионы планеты обрушились невероятные лесные пожары; Россия тушить не спешит

В примеру, в Сибири пожары охватили площади в несколько миллионов гектар, в основном леса горят в удаленных и труднодоступных районах.

Последствия пожаров ощущаются даже в отдаленных от них населенных пунктах. Облака дыма от пожаров столь огромны, что их можно увидеть из космоса.

#SaveSiberianForests

2 million hectares of forest are burning in Siberia and the Far East of Russia. The smoke from the fires reached the Urals. It can be seen even from space. Cities breathe fumes. Extinguish economically not profitable. pic.twitter.com/Xbzv4a5sAn — glow_way (@glow_7way7) July 27, 2019

Please pay attention to the fires in Siberia and spread this information #SaveSiberianForests pic.twitter.com/VeEzuNFpWd — Unya Hu (@hu_unya) July 26, 2019

Тяжелее всего загрязнение атмосферы углекислым газом ощущают жители северо-восточных городов России, которые уже несколько недель вынуждены жить в смоге.

#SaveSiberianForests #потушитепожарывсибири that’s how the sun looked like a few days ago pic.twitter.com/83K5VR2Rqp — seaside baby (@BabySeaside) July 26, 2019

Между тем, чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.

В частности, данную позицию разделяет губернатор Красноярского края Александр Усс. В одном из интервью местному телеканалу он назвал ситуацию в регионе сложной, но не критичной, и заявил, что во всем мире пожары на труднодоступных территориях тушатся естественным путем, дождями.

ждёте, когда вся страна будет задыхаться? а ведь рано или поздно это случится, только вот люди уже страдают от того, что тушить пожары эКоНоМичЕскИ нЕвыГодно. а вам выгодно ждать, когда люди умрут? страшно жить. #SaveSiberianForests #потушитепожарывсибире pic.twitter.com/3UVExT29Yb — польская лепёшка (@sadsqueak) July 26, 2019

"Если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", - заявил губернатор.

Однако 29 июля на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии режим чрезвычайной ситуации все-таки был введен.