Терри Расмуссен был серийным убийцей, который годами путешествовал по Соединенным Штатам под разными псевдонимами, оставляя за собой многочисленные кровавые следы. И хотя преступник уже давно мертв, полиция до сих пор находит тела его жертв. Удивительно, но одна из крупнейших загадок, связанных с личностью этого убийцы, была разгадана не правоохранительными органами, а наблюдательным библиотекарем.

Разнорабочий из ада

Сестре Йин Сун Джун не понравился новый друг родственницы с первого взгляда. Она рассказала, что когда Йин привела своего молодого человека в день празднования Нового года, чтобы познакомить со своей семьей, она не смогла даже пожать руку неожиданному гостю. "Никогда прежде не встречала настолько неприятных людей", вспоминает женщина.

Йин Сун Джун переехала в США вместе с родителями еще в подростковом возрасте и жила в стране уже более 30 лет. В 2001 году она искала разнорабочего, который мог бы помочь с домашними ремонтными работами - на ее объявление отозвался 50-летний мужчина, который представился Лерри Веннером. Между обоими зажглась романтическая "искра". Мужчина сказал тогда, что раньше работал в службе разведки, поэтом имел все навыки исчезать без следа.

К сожалению, без следа исчезла сама Йин. Ее родственники, которые так и не смогли добиться какой-либо информации о местонахождении женщины у Лерри, обратились в полицию. Тело Йин было найдено в подвале собственного дома под кучей мусора. Рядом с останками женщины лежали молоток и бензопила - видимо, убийца собирался ее расчленить. Эксперты обнаружили, что останкам было несколько месяцев. Причина смерти - удар по голове.

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Во время допроса Веннер вел себя спокойно и отвечал на все вопросы. Он сказал, что не имеет никакого отношения к исчезновению женщины и добровольно сдал свои отпечатки пальцев в надежде, что это освободит его от подозрений полиции. Для всех участников дела стало большим сюрпризом, когда выяснилось, что отпечатки пальцев на самом деле принадлежали кому-то другому.

Брошенный ребенок в трейлерном парке

В 1986 году в одном из трейлерных парков Калифорнии появился мужчина, который представился как Гордон Дженсон. С ним была девочка по имени Лиза - на вид около пяти лет. Гордон утверждал, что Лиза его дочь. Внешность ребенка немного беспокоила соседей - Лиза ходила в грязной одежде на несколько размеров меньше и часто жаловалась на голод.

Прожив несколько месяцев в трейлерном парке, однажды мужчина оставил девочку своим соседям и исчез. Когда стало ясно, что он больше не вернется, они обратились за помощью в полицию. После допроса Лизы выяснилось, что девочка стала жертвой сексуального насилия. В ее истории была еще одна странная деталь - Лиза утверждала, что раньше у нее были братья и сестры, но они наелись ядовитых грибов и умерли. Позже полиция нашла женщину, которая была знакома с Дженсоном двумя годами ранее, в 1984 году. Та утверждала, что видела его с еще одной девочкой - младенцем. Больше о судьбе ребенка ничего не известно.

Трейлерный парк тщательно обыскали, но полиции удалось обнаружить всего один отпечаток Дженсона. Более того, он совпал с данными некой Кертис Кимбалл, которая за год до этих событий была арестована за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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Следователи выяснили, что этот человек объездил почти всю страну, но нигде не останавливался надолго. Он был харизматичным и пользовался популярностью у противоположного пола, но оказалось, что даже его "друзья" ничего не знали о его личности. Некоторые свидетельствовали, что он говорил с сильным южным акцентом, другие отмечали манеру речи "восточного побережья". Опрошенные рассказывали, что этот человек знал несколько языков - говорил по-французски и мог общаться на испанском, китайском и даже арабском.

Преступника задержали только спустя три года, когда тот по неосторожности ехал на угнанной машине. Ему предложили сделку - никаких обвинений в сексуальных домогательствах, если он признается в жестоком обращении с ребенком. Мужчина согласился, и в течение полутора лет находился за решеткой - его освободили из тюрьмы в октябре 1990 года до истечения срока отбывания наказания.

Лавина тайн

Хотя "Ларри Веннер" в 2001 году не признался в убийстве женщины корейского происхождения, невыполнение испытательного срока стало формальной причиной для его повторного ареста. Настоящим сюрпризом стало для всех, когда Ларри, после первого заседания суда, внезапно рассказал, что убил Йин Сун Джун. Следователь Роксана Грюнхейд с подозрением отнеслась к такому откровенному признанию - она была уверенна, что мужчина не хотел, чтобы кто-то "копался" в его прошлом. "Веннер" был приговорен к пожизненному заключению, но у следователя все еще оставалось слишком много вопросов без ответов. Анализ ДНК подтвердил подозрения, что девочка, брошенная в парке трейлеров, не является дочерью Ларри, но преступник продолжал молчать. Он умер в тюрьме в 2010 году, не раскрывая многих подробностей своей жизни.

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В 2015 году теперь уже взрослая Лиза Дженсон решила начать поиски своих настоящих родителей. Она отправила свой образец ДНК в компании, специализирующиеся на родословной, и ждала ответа. Результаты показали, что у Лизы есть связь с канадской семьей французского происхождения, живущей в Нью-Гемпшире. А также, что одной из самых близких родственниц женщины является Дениз Боуден. Оказалось, что о ее судьбе ничего не известно - в последний раз ее видели на праздновании Дня Благодарения в 1981 году со своей семьей и партнером - человеком по имени Боб Эванс. Ей было 23 года, и она воспитывала шестимесячную девочку. Считается, что Дениз была матерью Лизы.

В архиве следователи обнаружили фотографию Боба Эванса, сделанную полицией после ареста за незаконное подключение к электросети. Это был тот же человек, который оставил Лизу в парке трейлеров в 1986 году и убил Йин в 2001 году. Останки Дениз так и не были найдены.

В 25 километрах от дома Дениз Боуден находится деревня Алленстаун, которая для большинства была печально известна тем, что неизвестный серийный убийца решил оставить здесь останки своих нескольких жертв. Первая бочка, набитая частями человеческих тел, была обнаружена в 1985 году - конечности, которые принадлежали молодой женщине и девочке лет десяти, были завернуты в мешки для мусора. В 2000 году на том же месте была обнаружена другая, ранее незамеченная бочка, в которой находились останки двух девочек, одной из которых на момент смерти могло быть три или четыре года, а другой - два или три.

Следователи выяснили, что "Веннер" в 1977 году работал в этом районе под именем Боб Эванс , и что земля, где были обнаружены бочки, принадлежала его тогдашнему боссу. Анализ ДНК показал, что одна из мертвых девочек, является его дочерью. Умершая женщина была матерью двух других детей.

Наблюдательный библиотекарь и разгадка тайн

Только в 2017 году стало известно настоящее имя убийцы. Человека, который ранее представлялся Веннером, Кимбаллом, Дженсоном и Эвансом, на самом деле звали Терри Расмуссен. Личности его жертв так и не были бы раскрыты, если бы этим делом не заинтересовалась 33-летняя библиотекарь из штата Коннектикут - Ребекка Хит. Более года женщина читала всевозможные форумы, посвященные поискам пропавших родственников, уделяя особое внимание без вести исчезнувшим женщинам или девочкам. В 2017 году она случайно наткнулась на старую новость о Марлиз Мактауэр, которая исчезла в конце семидесятых. Она проверила имя и нашла информацию от родственников женщины, в которой говорилось, что у Марлиз есть две дочери, Мэри и Сара.

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Год спустя Хит слушала радиопрограмму об убийствах в Алленстауне и поняла, что рассказанное полностью соответствовует ее находке о пропавшей Мактауэр и ее дочерях. Она связалась с родственницей покойной Марлиз, которая рассказала, что та была замужем за Расмуссеном до того, как исчезла.

У Ребекки будто дрожало сердце - секрет, наконец, был раскрыт. На следующий день женщина сообщила о своей находке полиции.

Следователи с помощью родственников пропавшей женщины смогли восстановить ее историю. В 1978 году 24-летняя Марлиз Мактауэр развелась со своим вторым мужем и познакомилась с Терри Расмуссеном. В день празднования Дня Благодарения молодая женщина поссорилась с матерью, забрала дочь и куда-то исчезла. Семья искала родственников даже с помощью частного детектива, но это не увенчалось успехом.

Скорее всего, Марлиз жила с Расмуссеном в тот период, когда он называл себя Бобом Эвансом. Во время его ареста в 1980 году он утверждал, что его жену зовут Элизабет - это было второе имя Марлиз. В 1981 году, когда убийца познакомился с Дениз Боуден, ни Марлиз, ни ребенка уже не было в живых.