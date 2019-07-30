В США случайно застрелился очередной ребенок. На этот раз трехлетка из Чикаго

Члены семьи рассказали полиции, что находились в другом помещении в тот момент, когда раздался выстрел. Семья поспешила в место, откуда доносился шум, и нашли там мальчика с пистолетом, рассказал представитель местной полиции.

Трехлетку доставили в больницу, в которой констатировали его смерть.

Полиция назвала стрельбу бытовым несчастьем, никто из членов семьи арестован не был.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования и сообщаем, что детективы продолжают расследование. Вызван и департамент по делам детей и семьи", - написал в социальной сети Twitter представитель полиции.

Руководитель кампании The Brady, направленной на предотвращение насилия, высказался, что "случайная смерть от оружия - трагедия, но, к сожалению, это не редкость".

По его словам, в США ребенок подстреливает себя или других восемь раз каждый день - такие данные приводят статистические исследования Центров контроля и профилактики болезней.