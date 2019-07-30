Вт, 30.07.2019
По данным опроса, проведенного в марте 2019 года платформами Your Move и CVMarket.lv, после Brexit в Великобритании планируют остаться 84% проживающих в этой стране латвийцев. Русский TVNET

В США случайно застрелился очередной ребенок. На этот раз трехлетка из Чикаго

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Чикаго, США, в воскресенье, 28 июля, умер выстреливший себе в лицо трехлетний мальчик, пишет ABCnews. 

Члены семьи рассказали полиции, что находились в другом помещении в тот момент, когда раздался выстрел. Семья поспешила в место, откуда доносился шум, и нашли там мальчика с пистолетом, рассказал представитель местной полиции. 

Трехлетку доставили в больницу, в которой констатировали его смерть. 

Полиция назвала стрельбу бытовым несчастьем, никто из членов семьи арестован не был. 

"Мы приносим глубочайшие соболезнования и сообщаем, что детективы продолжают расследование. Вызван и департамент по делам детей и семьи", - написал в социальной сети Twitter представитель полиции. 

Руководитель кампании The Brady, направленной на предотвращение насилия, высказался, что "случайная смерть от оружия - трагедия, но, к сожалению, это не редкость". 

По его словам, в США ребенок подстреливает себя или других восемь раз каждый день - такие данные приводят статистические исследования Центров контроля и профилактики болезней.

"Самое важное, что могут сделать родители, выбирающие хранить оружие в доме, - это хранить его в безопасном месте", - отметил он. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ