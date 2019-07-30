Шестилетняя блогер приобрела дом за семь миллионов евро

Как сообщается, что сумма покупки составила 9,5 миллиарда вон (более семи миллионов евро). Площадь одного этажа дома, который был построен в 1975 году, занимает 258 квадратных метров. Что послужило причиной для совершения такой покупки - не сообщается.

Ребенок ведет два канала на YouTube: Boram Tube Vlog (17,5 миллиона подписчиков) и Boram Tube ToyReview (13,6 миллиона подписчиков). На одном из каналов можно видеть влоги, а на втором — обзоры игрушек. Ежемесячный доход девочки составляет около 3,7 миллиарда вон (более трех миллионов долларов, около 190 миллионов рублей).

На одном из самых популярных видео Boram на игрушечной кухне готовит "быстрые" макароны и кушает их перед камерой. Это видео посмотерли более 378 миллионов раз.