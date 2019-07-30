Ринкевич: экипаж задержанного в Ормузском проливе танкера - заложник геополитической игры

Экипаж захваченного властями Ирана в Ормузском проливе танкера Stena Impero - заложник геополитической игры, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сегодня на пресс-конференции.
Глава МИД встречался с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, который прибыл в Ригу для обсуждения ряда вопросов, в том числе о задержанном в Ормузском проливе 19 июля британском танкере, на котором находится латвийский гражданин.
Ринкевич рассказал, что сотрудничество с МИД Финляндии по этой проблеме ведется уже с первого дня. Поддерживается также взаимодействие с индийскими властями в Дели. Известно, что индийскому консулу удалось посетить судно.
"Наша главная цель в том, чтобы убедиться, что люди ни в чем не нуждаются. Если бы это был классический консульский случай, то, возможно, мы могли бы говорить о конкретных сроках освобождения экипажа и судна. Мы понимаем, что здесь присутствует серьезная геополитическая составляющая. Иранская сторона заявила, что задержание британского танкера связано с задержанием иранского танкера в Гибралтаре. В значительной степени экипаж британского танкера стал заложником более широкой геополитической игры", - сказал Ринкевич.
Хаависто сообщил, что просьбу принять участие в решении проблемы высказал МИД Латвии, зная, что у Финляндии есть посольство в Тегеране.
"Наше первое требование было немедленно освободить гражданина Латвии, а второе - обеспечить с ним связь, чтобы он мог созвониться с семьей. Кроме того, мы интересовались условиями, в каких находится танкер экипажа - получают ли люди воду, еду, медицинскую помощь", - рассказал финский министр.
По словам Хаависто, не исключено, что финский консул может быть допущен на танкер. В настоящее время неизвестно, когда это может произойти.