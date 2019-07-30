Ринкевич: экипаж задержанного в Ормузском проливе танкера - заложник геополитической игры

Глава МИД встречался с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, который прибыл в Ригу для обсуждения ряда вопросов, в том числе о задержанном в Ормузском проливе 19 июля британском танкере, на котором находится латвийский гражданин.

Ринкевич рассказал, что сотрудничество с МИД Финляндии по этой проблеме ведется уже с первого дня. Поддерживается также взаимодействие с индийскими властями в Дели. Известно, что индийскому консулу удалось посетить судно.

"Наша главная цель в том, чтобы убедиться, что люди ни в чем не нуждаются. Если бы это был классический консульский случай, то, возможно, мы могли бы говорить о конкретных сроках освобождения экипажа и судна. Мы понимаем, что здесь присутствует серьезная геополитическая составляющая. Иранская сторона заявила, что задержание британского танкера связано с задержанием иранского танкера в Гибралтаре. В значительной степени экипаж британского танкера стал заложником более широкой геополитической игры", - сказал Ринкевич.