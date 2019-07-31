Греция завлекает новых жителей: обещают бесплатную землю и ежемесячное пособие

Для многих жизнь на необитаемом острове в теплом и экзотическом месте кажется недостижимой мечтой. Однако есть большая вероятность, что для некоторых счастливчиков это желание из просто фантазии может перерасти в правду жизни. Греческий остров Андикитира предлагает иностранным и местным семьям поселиться на почти безлюдной земле.
Чтобы повысить демографическую ситуацию, правительство Андикитира приняло решение предоставить семьям поддержку, чтобы те могли начать свою жизнь на острове.
Предложение включает жилье, бесплатную землю и ежемесячное пособие в размере 500 евро в течение первых трех лет жизни на острове Андикитира.
Заброшенный остров находится относительно близко к любимому туристами Криту - всего в 20 километрах.
Остров окружен кристально чистой морской водой, но берега здесь скалистые - теоретически остров должен притягивать путешественников словно магнит, но в настоящее время здесь проживает всего 24 человека.
Пока на предложение откликнулись четыре семьи из Афин; они уже переехали на остров, благодаря чему здесь вновь открыли школу Андикитира.
Правда, потенциальным новым жителям придется пройти своеобразный "кастинг" у коренных: они должны быть православными, а также специалистами в строительстве, сельском хозяйстве или рыболовстве.
Также будут рассматриваться кандидатуры шеф-поваров и кондитеров, которые были бы готовы открыть собственный бизнес и предложить высококачественные блюда гостям острова.
Кстати, в начале 20 века у побережья острова нашли древнейший аналоговый вычислитель положений планет на небе, который датирован 60-м годом до н. э. - он получил название "Андикитирский механизм".