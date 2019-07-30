Рейтинги партий: "Согласие" продолжает терять популярность, доверие к СЗК растет

Если бы выборы случились завтра, то граждане Латвии отдали бы свои голоса за "Согласие", "Новое Единство" и Союз "зеленых" и крестьян, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS.
Лидирующую позицию все так же занимает "Согласие", но у партии сохранилась и отрицательная тенденция - в июле за нее готовы проголосовать 14,7% избирателей, что на 1,1% меньше, чем в прошлом месяце.
Падение наблюдается и у второй по популярности партии. За "Новое Единство" в июле готово проголосовать 8,5% избирателей, что на два процента меньше, чем в прошлом месяце.
Третье место с 7,6% (+1,3%) голосов в июле занимает Союз "зеленых" и крестьян (СЗК). Далее следует Национальное объединение, за которое готовы отдать 6,3% (-1,4%) голосов.
По сравнению с прошлым месяцем рейтинг "Для развития/За!" упал. Политическую силу поддерживают 5,7% (-1,1%) избирателей. Немного возросла поддержка Новой консервативной партии - 5% (+0,4%).
За непредставленное в Сейме Латвийское объединение регионов готовы проголосовать 3,6% опрошенных (+0,6%), за Русский союз Латвии - 2,3% (+ 0,7%), а за "Прогрессивных" - 2,1% (-0,9%).
Рейтинг KPV LV упал до 1,6% (-1,8%).
Между тем 22,2% опрошенных не приняли решение о том, за кого отдать свой голос. 19,9% респондентов не участвовали бы в выборах.
Klāt jaunākie partiju reitingu dati! Par ko Latvijas pilsoņi balsotu, ja vēlēšanas notiktu rīt? Populārākās partijas godu joprojām saglabā @SaskanaOnline, otrajā vietā @Jauna_Vienotiba, bet trešajā – @ZZS_. https://t.co/o651Y8MSyL pic.twitter.com/pxtTvrzqCT— LTV Panorama (@ltvpanorama) 30 июля 2019 г.