Комментирует Лусис Что это, к черту, еще за партия?

О муниципальных выборах определенно буду говорить много и все больше. Но, пока все внимание в основном концентрируется на самых больших и известных партиях, думаю, пришло время рассмотреть остальные. Те, название которых почти никто не слышал, и услышав, подумал: "Что это, к черту, еще за партия?" Назову их "WTF партиями". В регионах таких еще больше, но в этот раз именно о Риге.
Итак - на выборах стартуют 16 списков кандидатов. Конечно, там есть ЧСР/СЗК, "Согласие", "Новое Единство", "Прогрессивные", "Латвия на первом месте", "Для развития Латвии", Национальное объединение, "Объединенный список", "Стабильности!, суверенные младолатыши и даже Новая консервативная партия. Про последних интересно - кто же вспомнит, что перед прошлыми выборами в Сейм Новая консервативная партия сменила название на "Консервативные", а потом поменяла обратно. Ну теперь он в Риге баллотируются под названием "JKP Новая консервативная партия". Соответственно - "Новая консервативная партия Новая консервативная партия". С таким названием в этот раз стабильно пойдет.
Но дальше у нас целых пять WTF партий. О некоторых из них, возможно, вы слышали и раньше. Рассмотрим все.
1. Политическая партия "Самоуважение", "Народ. Земля. Государственность".