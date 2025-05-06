Комментирует Лусис Что это, к черту, еще за партия?

О муниципальных выборах определенно буду говорить много и все больше. Но, пока все внимание в основном концентрируется на самых больших и известных партиях, думаю, пришло время рассмотреть остальные. Те, название которых почти никто не слышал, и услышав, подумал: "Что это, к черту, еще за партия?" Назову их "WTF партиями". В регионах таких еще больше, но в этот раз именно о Риге.