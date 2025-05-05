Главное за 5 мая Куда попадает пожертвованная одежда, как не потерять пособие и эксперты про медицинскую страховку

Последний выходной день был насыщен важными событиями - Европейская комиссия (ЕК) разрешила Salling Group приобрести компанию розничной торговли Rimi Baltic, наемники из Латвии воюют на стороне РФ в Украине, а RUS TVNET разобралась, как не потерять статус безработного и пособия. Об этих и других новостях понедельника, 5 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В стране уже несколько лет размещены контейнеры для сдачи ношенной одежды и обуви. Пока часть из них - участники системы сортировки текстиля, другие обещают собирать пожертвования на благотворительность. Но действительно ли пожертвованные вещи попадают к нуждающимся, выясняла передача Nekā personīga телеканала TV3.
Европейская комиссия (ЕК) разрешила датскому предприятию розничной торговли Salling Group приобрести у шведского концерна ICA Gruppen компанию розничной торговли Rimi Baltic, сообщила агентству LETA руководитель Rimi Latvia по связям с общественностью Инга Бите.
Полицейская вне рабочего времени задержала граждан Конго, которые незаконно пересекли белорусско-латышскую границу - такая новость на прошлой неделе облетела всю Латвию. Что на самом деле произошло 22 апреля в Аугшдаугавском крае на автодороге Даугавпилс - Элерне - Лиелборне и как полицейская одна справилась аж с двумя нарушителями границы?
Ничто не заканчивается на том, что Государственное агентство занятости (NVA) предоставило вам статус безработного. Как раз наоборот - все только начинается. Быть в поисках работы - это все равно что играть в видеоигру на нескольких уровнях. Вас может выкинуть из игры в любой момент.
Под эгидой аналитического центра LaSER был подготовлен доклад, в котором предлагается перенять модель здравоохранения Нидерландов. Эта модель предполагает обязательное медицинское страхование для каждого жителя. Насколько сильный толчок в сторону реформ могут дать эти предложения? В частном секторе здравоохранения говорят, что нынешняя система существовать больше не может. Однако в Министерстве здравоохранения не планируют никаких революционных изменений, сообщает TV3 Ziņas.
За рубежом:
На этой неделе, когда на погранпунктах Койдула и Лухамаа ожидалось больше путешественников, чем обычно, включая пешеходов, пересекающих границу, журналист Lõuna-Eesti Postimees осмотрел стоянку, находящуюся на государственной земле рядом с погранпереходом, а также "дикие" парковочные места на частной земле, чтобы выяснить, есть ли вообще где оставить машину.
Наемники российской армии из стран Балтии есть, признают спецслужбы. Rus.Postimees смог связаться с некоторыми героями расследования "Важных историй" об иностранцах, готовых убивать по приказу Путина. Они рассказали о масштабах потерь, странах, откуда едут иностранцы и документах, которые им так и не сделали в РФ. Среди тех, с кем поговорил Rus.Postimees - два выходца из Латвии.
Президент Украины напомнил, что Россия почти два месяца игнорирует американское предложение о прекращении огня.
ЕС может значительно нарастить помощь Киеву, если Россия не заключит мир, заявил еврокомиссар по обороне Кубилюс. Он сообщил, что есть способ вдвое увеличить поставки оружия Украине за ту же сумму.
В ночь на 5 мая российские системы ПВО сбили четыре украинских дрона, которые летели в направлении Москвы в Подольске недалеко от столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишут российские и украинские СМИ.
Интересное чтиво:
Латышское общество в Ирландии ежегодно в первое воскресенье мая отмечает годовщину восстановления независимости Латвии, организуя в историческом квартале Темпл-Бар в Дублине Латвийские культурные праздники. В этом году, в честь 35-летия важного исторического события, праздники состоялись уже в 14-й раз - именно 4 мая.
На протяжении более 750 лет меню кардиналов, собравшихся выбирать папу римского, регулируют строгие правила. Например, на столе веками были запрещены равиоли, салфетки и куры: ведь в них можно скрытно передать тайное послание.
День матери уже совсем скоро - в это воскресенье, 14 мая. По такому случаю предлагаем несколько вкусных идей, как можно порадовать дорогого человека!
Конец эры: 5 мая работу прекращает Skype, "Скайп" или Skapis - кто как его называет. Если вам это название ничего не говорит, то знакомиться с ним уже поздно. Но тем, для кого платформа Skupe была частью жизни, а иногда - и единственной связью с любыми людьми в других городах и странах, есть, что сказать.
"Каждый вечер в течение двух часов мы должны были позволить "залезть" восьми мужчинам. Это работало так: они заходили, шли в кабинет врача, чтобы пройти проверку, после этого получали номер, то есть женщину-заключенную. Делали там все дела - вперед, вверх, вниз, назад - и уходили. Получали еще одну инъекцию и уходили", - так звучит цитата-воспоминание из книги Кристи Пол Zwangsprostitution ("Принудительная проституция"), ярко описывающей тему, о которой много лет не говорили в обществе.
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