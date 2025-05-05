Главное за 5 мая Куда попадает пожертвованная одежда, как не потерять пособие и эксперты про медицинскую страховку

Читайте также За рубежом Евросоюз пригрозил Путину удвоить военную помощь Украине

В ночь на 5 мая российские системы ПВО сбили четыре украинских дрона, которые летели в направлении Москвы в Подольске недалеко от столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишут российские и украинские СМИ.

Читайте также За рубежом Мэр Москвы сообщил об атаке дронов на столицу России

Интересное чтиво:

Латышское общество в Ирландии ежегодно в первое воскресенье мая отмечает годовщину восстановления независимости Латвии, организуя в историческом квартале Темпл-Бар в Дублине Латвийские культурные праздники. В этом году, в честь 35-летия важного исторического события, праздники состоялись уже в 14-й раз - именно 4 мая.

Читайте также За рубежом Видео ⟩ Латвийцы в Ирландии отметили день восстановления независимости Латвии

​На протяжении более 750 лет меню кардиналов, собравшихся выбирать папу римского, регулируют строгие правила. Например, на столе веками были запрещены равиоли, салфетки и куры: ведь в них можно скрытно передать тайное послание.

День матери уже совсем скоро - в это воскресенье, 14 мая. По такому случаю предлагаем несколько вкусных идей, как можно порадовать дорогого человека!

Конец эры: 5 мая работу прекращает Skype, "Скайп" или Skapis - кто как его называет. Если вам это название ничего не говорит, то знакомиться с ним уже поздно. Но тем, для кого платформа Skupe была частью жизни, а иногда - и единственной связью с любыми людьми в других городах и странах, есть, что сказать.

"Каждый вечер в течение двух часов мы должны были позволить "залезть" восьми мужчинам. Это работало так: они заходили, шли в кабинет врача, чтобы пройти проверку, после этого получали номер, то есть женщину-заключенную. Делали там все дела - вперед, вверх, вниз, назад - и уходили. Получали еще одну инъекцию и уходили", - так звучит цитата-воспоминание из книги Кристи Пол Zwangsprostitution ("Принудительная проституция"), ярко описывающей тему, о которой много лет не говорили в обществе.