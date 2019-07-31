Ср, 31.07.2019
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В США сотрудник магазина Walmart застрелил двух своих коллег

Стрельба в магазине Walmart

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, 30 июля, в американском городе Саут-Хейвен (штат Миссисипи) сотрудник магазина Walmart открыл огонь, убив двух своих коллег и ранив полицейского, со ссылкой на полицию сообщают зарубежные информагентства.

Полицейский ранил нападавшего. Он был задержан и доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

Полицейский получил небольшое ранение, так как на нем был защитный жилет.

По данным полиции, нападающим оказался 39-летний сотрудник магазина. Он убил 40-летнего руководителя магазина и 38-летнего рядового сотрудника.

Как рассказал журналистам представитель Walmart, несколько дней назад стрелявшего отстранили от исполнения обязанностей, так как он показал одному из коллег нож, хотя при этом никому не угрожал.

О случившемся сообщили в полицию. Решение о том, увольнять ли его, еще принято не было.

Галерея: Стрельба в магазине Walmart 

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