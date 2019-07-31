В США сотрудник магазина Walmart застрелил двух своих коллег

Во вторник, 30 июля, в американском городе Саут-Хейвен (штат Миссисипи) сотрудник магазина Walmart открыл огонь, убив двух своих коллег и ранив полицейского, со ссылкой на полицию сообщают зарубежные информагентства.
Полицейский ранил нападавшего. Он был задержан и доставлен в больницу, где ему сделали операцию.
Полицейский получил небольшое ранение, так как на нем был защитный жилет.
По данным полиции, нападающим оказался 39-летний сотрудник магазина. Он убил 40-летнего руководителя магазина и 38-летнего рядового сотрудника.
Как рассказал журналистам представитель Walmart, несколько дней назад стрелявшего отстранили от исполнения обязанностей, так как он показал одному из коллег нож, хотя при этом никому не угрожал.
О случившемся сообщили в полицию. Решение о том, увольнять ли его, еще принято не было.
Галерея: Стрельба в магазине Walmart
A tragic and tearful start to the day, as there are reports of shots fired at the #Southaven #Walmart Stay @3onyourside pic.twitter.com/u9QGBCYxpq— Jerrita Patterson (@JerritaP_OnTv) July 30, 2019