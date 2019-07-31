Ученые выяснили, что стало источником радиоактивного облака над Европой в 2017 году

Россия оказалась источником радиоактивного облака, которое прошло над Европой осенью 2017 года. Доказательства были приведены в опубликованном на днях исследовании в научном журнале PNAS Американской академии наук.
3 октября 2017 года ученые стран Австрии и Германии забили тревогу, когда обнаружили довольно высокие уровни радиации в центральной части Европы.
Косвенные сведения говорили о вероятном выбросе радиации в России, однако тогда прозвучали заявления от госкорпорации "Росатом" о том, что этих данных не хватает для того, чтобы вычислить точное место происхождения утечки изотопов радиоактивного элемента рутений-106.
На протяжении нескольких недель радиоактивное облако находилось в разных частях Европы, и уровни радиации колебались, прежде чем они вернулись к нормальным показателям. Франция и Германии вскоре завили, что именно Россия, вероятнее всего, стала вероятным местом выброса.
Ряд европейских исследователей сделал вывод, что выброс случился в России, а его источником стало производственное объединение "Маяк" в Челябинской области, где создают компоненты ядерного оружия. В сообщении PNAS говорится, что, вопреки повышенному уровню радиации, она не создавала угрозу здоровью людей, которые находятся вне России.
Исследователи рассчитывают на быстрый сбор доказательств после данного инцидента, чтобы создать план действий, благодаря которому можно будет предотвратить подобные случаи в будущем.
Власти России несколько раз отрицали причастность к выбросу изотопов рутения-106, а задержка с выявлением предполагаемого места происхождения лишила исследователей сведений, которые могли бы помочь предотвратить другую массовую утечку радиоактивных веществ.
Как пишет "Радио Свобода", "Маяк" известен как минимум двумя другими масштабными авариями с выбросом радиоактивных материалов – в 1957 и в 2004 годах.