Тонуть записано в генетическом коде? Количество утонувших в Латвии - самое высокое в ЕС

К середине года статистика случаев утопления уже достигла половины числа утонувших в прошлом году. В водоемах найдено 60 утопленников, а это означает, что Латвия сохраняет статус европейского государства с самым большим количеством утоплений, пишет Neatkarīgā.
В расчете на 100 000 населения количество утонувших в Латвии - самое высокое в Европейском союзе.
Этот показатель в шесть раз больше, чем в среднем по ЕС, и мнение государственных органов о том, что утопление записано в генетическом коде латышского народа, никак ситуацию не улучшает.
В целом все случаи утопления являются неприглядной иллюстрацией того факта, что спасатели на воде в основном никого не спасают, а только находят и вытаскивают тела.
Лучшее решение этой проблемы, которое подтвердило свою эффективность в Скандинавии, - это улучшение навыков плавания среди населения и обучение безопасности на воде.
Размещение спасательных кругов вблизи воды - тоже полезная вещь. Самоуправления, правда, избегают их размещения, потому что обеспокоены тем, что в этом случае юридически возьмут на себя ответственность за неофициальные места для купания.
Эти вопросы регулярно обсуждаются, но скоординированных действий так и не последовало, а микроскопические кампании безопасности никто толком даже не замечает.
В настоящее время только Латвийская федерация плавания не отбросила идеи создать план безопасности населения на воде национального масштаба.