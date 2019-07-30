За год в Латвии утонули 60 человек; в понедельник найдены еще два утопленника

Вчера в Юрмале некий человек пошел купаться в море, однако на берег не вернулся. Его тело обнаружили и доставили на берег посетители пляжа, где медики констатировали его смерть.

В этом году спасатели в общей сложности вытащили из водоемов 60 человек, однако реальное число утопленников может быть больше, потому что, если человека вытаскивают на берег, не вызывая VUGD, этот случай не появляется в статистических данных службы.