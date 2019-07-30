Вт, 30.07.2019
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За год в Латвии утонули 60 человек; в понедельник найдены еще два утопленника

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels

В понедельник, 29 июля, спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из воды еще двоих утопленников, проинформировали агентство LETA в VUGD.

Вчера в Юрмале некий человек пошел купаться в море, однако на берег не вернулся. Его тело обнаружили и доставили на берег посетители пляжа, где медики констатировали его смерть.

В свою очередь второго утопленника спасатели вытащили из воды в Кримулдском крае.

В этом году спасатели в общей сложности вытащили из водоемов 60 человек, однако реальное число утопленников может быть больше, потому что, если человека вытаскивают на берег, не вызывая VUGD, этот случай не появляется в статистических данных службы.

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