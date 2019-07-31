Винькеле: Медсестры поверили в обещания о повышении зарплат. Их нельзя подвести

Медицинские сестры поверили в обещания политиков и правительства об увеличении зарплат, что способствует их постепенному возвращению в здравоохранение.
Поэтому обещания о повышении зарплат медикам должны быть выполнены, в противном случае отрасль здравоохранения испытает катастрофические последствия с точки зрения нехватки человеческих ресурсов, сказала в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Она подчеркнула, что в контексте бюджета на следующий год повышение оплаты труда медиков является наиболее существенным вопросом правительства.
"Повышение зарплат медиков не было только обещанием уходящего правительства, но и обещанием избранных в Сейм политических партий, которое, безусловно, нужно выполнять", - сказала глава Минздрава.
Как сообщалось, в конце прошлого года Сейм и правительство приняли ряд решений, чтобы увеличить зарплаты медиков на 20% с января этого года.
Также Сейм внес поправки в закон о финансировании здравоохранения, поручив правительству найти финансирование для оплаты труда медиков в течение трех следующих лет.
- По расчетам Минздрава, в этом году сертифицированный врач будет получать в среднем 1856 евро до уплаты налогов, а зарегистрированный врач или резидент - 1350 евро.
- Сертифицированная медсестра и помощник врача в этом году в среднем будут получать 1114 евро, а зарегистрированная медсестра или помощник врача - 810 евро.
Одновременно в Минздраве подчеркивают, что конкретный размер зарплаты медсестрам и врачам устанавливают сами лечебные учреждения.