Обещали, но ресурсов нет: строительство велодорожки на Краста откладывается

Из-за нехватки ресурсов и неправильного планирования Рижская дума в этом году не начнет строительство обещанной велодорожки на ул. Краста, сегодня сообщил журналистам директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах.
Ответственные должностные лица Рижской думы сегодня провели осмотр улицы Краста, где завершились работы по восстановлению дорожного покрытия.
После восстановления дорожного покрытия департамент уже в июле обещал начать строительство велодорожки. Однако, несмотря на неоднократные заявления о том, что объявление о закупке на проведение работ будет сделано в ближайшее время, сегодня Рейнбах признал, что департамент в этом году не успеет завершить процедуру закупки и начать строительство до наступления холодов.
"У нас есть готовый проект и документация закупки, однако, начав работу в департаменте и проверив документы, я вижу, что в этом году провести строительство мы не можем, главным образом из-за нехватки ресурсов", - сказал Рейнбах, признав, что, планируя работы в начале года, руководство департамента не организовало все так, чтобы можно было воплотить планы в жизнь.
Он также указал на недостаток работников для работы с закупками.
Говоря о работах по восстановлению проезжей части, Рейнбах рассказал, что строители в целом закончили восстановление территории ул. Краста от Островного моста до ул. Огрес. Однако объект еще не сдан в эксплуатацию, и эксперты департамента должны ознакомиться с проделанной работой, констатируя ее недостатки, которые подлежат устранению.
По словам Рейнбаха уже видно, что озеленение было произведено некачественно, а отдельные люки находятся выше уровня асфальта. Были отмечены также другие недостатки, которые строителям нужно будет устранить.
Построить велосипедную дорожку департамент обещает в следующем году. Таким образом, за последние четыре года в Риге не будет построено ни одной новой велополосы.