Бондарса обвиняют в неэтичности: политик подарил своей жене 280 000 долларов

Заседание Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, на котором будет рассмотрено заявление Швецовой, состоится 6 августа.

Депутат упомянула публикацию в газете Diena, в которой есть ссылка на распечатки от Службы государственных доходов (СГД) о доходах жены Бондарса. Как указала Швецова, в статье есть информация о том, что в 2013 году политик подарил своей супруге 280 000 долларов США (251 031 евро).

Она утверждает, что после того как против Бондарса был подан иск в суд в связи с взысканием убытков после объявления Latvijas Krājbanka неплатежеспособным, "с высокой вероятностью можно предположить, что Бондарс, зная о грядущем судопроизводстве, и, чтобы избещать от исполнения обязательств перед кредиторами, подарил (перевел) денежные средства своей жене".

По словам Швецовой, с помощью подарка Бондарс также пытался "избежать ответственности за причиненные убытки кредиторам Latvijas Krājbanka".

В свою очередь Бондарс оценил заявление как абсурдное, "ядовитое, но некомпетентное".

Он указал, что это неправильный и абсурдный подход, если кто-то считает, что каждому депутату "следует комментировать всякие сплетни и слухи, которые звучат в публичном пространстве". Часть утверждений Швецовой он назвал "ядовитыми", а остальные - "примером некомпетентности".

Политик также указал, что некий человек, который хорошо знаком со Швецовой, предположил, что она лишь подписала это заявление. Бондарс подчеркнул, что было бы смегно, если бы он комментировал предположения своей коллеги. Он добавил, что "разговоры базарной тетки комментировать не полагается".

На вопрос о подаренных 250 000 долларов Бондарс ответил вопросом: действительно ли в Латвии два частных лица не могут законно договориться и, стоит ли этот шаг оценивать как незаконную и неэтичную деятельностью.

Швецова в своем заявлении также указала на "принятые Бондарсом решения выдать кредит шелл-компаниям", будучи председателем правления Latvijas Krājbanka. Также она сравнила различную доступную информацию и сделала вывод, что расходы Бондарса и его супруги "существенно превышают доходы".

Политик также упомянула предпринимателя, связанного с игорным бизнесом. Предприниматель купил картины жены депутата. По мнению Швецовой, Бондарс использовал увлечение своей жены как прикрытие для преступного деяния и получил в свое распоряжение деньги неизвестного происхождения в большом объеме".