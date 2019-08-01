От эмира Дубая сбежала жена с детьми: это уже третий побег из семьи

От премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума сбежала жена, взяв вместе с собой детей, сообщает BBC. Для королевской семьи ОАЭ это является чрезвычайно нетипичным шагом, однако шейх Мохаммед переживает такой опыт не впервые - принцесса Хайя уже третья женщина из семьи, которая попыталась от него сбежать.
Приближенные к принцессе Хайе источники информации сообщили журналистам, что женщина узнала неприятную информацию о попытке побега дочери шейха, принцессы Латифы. Принцесса Хайя чуствует давление со стороны семьи своего мужа и больше не чувствует себя безопасно в Дубае. Она вместе с детьми сбежала в Германию, а после в Великобританию, где она провела большую часть своей жизни.
Принцесса подала иск в суд с просьбой присвоить ей защитные ордеры от принудительного брака и использования в сексуальных целях. Женщина попросила также официально сделать ее опекуном детей.
Шейх Мохаммед пока не давал официального ответа на новости о его браке. Однако в июне мужчина на своей странице в Instagram обвинил некую женщину в "предательстве". Он обратился в суд с просьбой отправить его детей обратно в Дубай.
Считается, что принцесса Хайя проживает в доме ценностью в 85 млн фунтов стерлингов, который находится в садах Кенсингтонского дворца.
Жизнь принцессы
Принцесса Хайя родилась в 1974 году. Ее отец - бывший король Иордании Хусейн, который правил почти 50 лет, до своей смерти в 1999 году. Нынешний король Иордании Абдулла II является сводным братом принцессы.
В детсвте Хайя много времени проводила в Великобритании. Она училась в частных школах в Бристоле и Дорсете, а потом училась на факультете политики, философии и экономики в Оксфордском университете.
В свое время она рассказывала в интервью, что обожает охоту с соколом, стрельбу и водить грузовые автомобили. Она является единственной женщиной в Иордании, у которой есть водительские права соответствующей категории.
В детстве принцесса увлекалась верховой ездой. После обучения в университетет она стала профессиональной наездницей и в 2000 году представляла Иорданию на Олимпиаде в Сиднее.
В 2004 году она стала шестой женой эмира Дубая. Ей было 30 лет, а Шейху Мохаммеду исполнилось 53 года.
Считается, что от всех жен у шейха в целом есть 23 ребенка.
До сих пор принцесса Хайя о муже высказывалась лишь положительно.
"Каждый день восторгаюсь тем, что он делает. Каждый день благодарю Бога за то, что мне повезло быть с ним рядом", - говорила она в 2016 году в интервью журналу Emirates Woman.
Бегство принцессы Латифы
Можно было предположить, что отношения пары изменились, после того как 33-летняя дочь шейха Латифа пыталась убежать из страны в 2018 году.
Принцесса Латифа с помощью бывшего французского шпиона и спортивного тренера добралась до яхты в международных водах, откуда планировала отправиться в Индию и просить там убежище. Однако яхту задержали и Латифу отвезли обратно в Дубай насильно.
После случившегося в интернете было опубликовано заранее записанное видео Латифы, в котором она рассказывает о своей жизни в Дубае.
"Я либо умерла, либо нахожусь в очень, очень плохой ситуации", - говорила она.
Защитники прав человека выразили беспокойство о том, как с принцессой обращались после ее возвращения в Дубай. Под давлением правозащитных групп семья принцессы приняла Верховного комиссара ООН по правам человека Мэри Робинсон, которая потом была осуждена обществом за то, что она поддерживала официальную версию Дубая и не задала важные вопросы.
Семья эмира Дубая настояла, что у Латифы есть проблемы психического характера. Принцесса Хайя в то время поддержала эту позицию, заявив, что прозвучавшая в СМИ информация "очень далека от правды".
Однако через несколько месяцев после этого она сама сбежала в другую страну. Хайя - уже третья женщина из семьи Мохаммеда, информация о бегстве которой прозвучала публично.
Старшая сестра принцессы Латифы Шамса в 2000 году - вскоре после празднования совершеннолетия - сбежала из семейного дома в английском графстве Суррей, однако позже несколько мужчин похитили ее в Кембридже и, похоже, отвезли обратно в Дубай. Расследование похищения так и не продвинулось вперед, поскольку Дубай отказал британским следователям в разговоре с Шамсой.
Латифа в своем видео сообщала, что сестру держат в своеобразной "медицинской тюрьме, где она находится под непрерывным надзором медиков.