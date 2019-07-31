В эстонском порту загорелась люксовая яхта: ее ремонтировали в Риге

Отмечается, что спасатели прибыли на место происшествия всего лишь за три минуты. В тушении пожара также приняли участие три добровольца. Для того, чтобы потушить огонь, спасатели спустились в задымленное машинное отделение.
В качестве причины возгорания названа неисправность в электропроводке.
Как пишет Rus.Postimees, люксовую моторную яхту ремонтировали в Риге. Благодаря быстрой реакции пожарных на ЧП, огонь нанес небольшой ущерб судну - повреждена была только электросистема. Судно будет отбуксировано в Сааремаа для проведения нового ремонта.