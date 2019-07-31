Чт, 1.08.2019
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В эстонском порту загорелась люксовая яхта: ее ремонтировали в Риге

Моторная лодка Chirundo

ФОТО: Heigo Zimmer, Indro Mäe

В эстонском порту Рингсу, который расположен на острове Рухну, загорелась финская моторная лодка Chirundo. Судно прибыло из Риги, пожар возник в машинном отделении. Об этом пишет Rus.Postimees.

Отмечается, что спасатели прибыли на место происшествия всего лишь за три минуты. В тушении пожара также приняли участие три добровольца. Для того, чтобы потушить огонь, спасатели спустились в задымленное машинное отделение. 

В качестве причины возгорания названа неисправность в электропроводке. 

Как пишет Rus.Postimees, люксовую моторную яхту ремонтировали в Риге.  Благодаря быстрой реакции пожарных на ЧП, огонь нанес небольшой ущерб судну - повреждена была только электросистема. Судно будет отбуксировано в Сааремаа для проведения нового ремонта. 

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