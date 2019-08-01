Опрос: треть жителей рискуют здоровьем, делая "ноготочки" и "бровки" на дому

36% респондентов используют услуги инвазивной косметологии (перманентный макияж, косметические инъекции, маникюр и педикюр, пирсинг, нанесение татуировок) в домашних условиях, рискуя своим здоровьем. Это показал опрос, проведенный в рамках кампании "Доверяй, но проверяй" по заказу Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Эксперты ЦПКЗ, Минздрава и Инспекции здравоохранения (VI) подчеркивают, что экономия от получения услуг на дому часто оборачивается значительными расходами на ликвидацию последствий косметического вмешательства.
Как заявила представитель SPKC Илзе Страуме, опрос подтвердил предположения об использовании услуг инвазивной косметологии - ими пользуется каждый второй житель Латвии (51%), и для 67% определяющим фактором является цена услуги, которая в серой зоне намного ниже.
84% опрошенных осознают, что рискуют, получая услуги на дому, но только 34% задавали специалистам вопросы об инструментах и дезинфекции, а 64% этого не делают.
Представитель VI Солвита Муцениеце рассказала, что риск заболеваний могут создавать даже такие обычные процедуры, как маникюр и педикюр. Не менее важно, чтобы сами поставщики услуг инвазивной косметологии осознавали свою ответственность перед клиентами.