Опрос: треть жителей рискуют здоровьем, делая "ноготочки" и "бровки" на дому

Эксперты ЦПКЗ, Минздрава и Инспекции здравоохранения (VI) подчеркивают, что экономия от получения услуг на дому часто оборачивается значительными расходами на ликвидацию последствий косметического вмешательства.

Как заявила представитель SPKC Илзе Страуме, опрос подтвердил предположения об использовании услуг инвазивной косметологии - ими пользуется каждый второй житель Латвии (51%), и для 67% определяющим фактором является цена услуги, которая в серой зоне намного ниже.

84% опрошенных осознают, что рискуют, получая услуги на дому, но только 34% задавали специалистам вопросы об инструментах и дезинфекции, а 64% этого не делают.