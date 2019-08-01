В Германии уборщица по ошибке получила зарплату в €225 000. Деньги не возвращает

27-летняя женщина должна была в четверг, 1 августа, предстать перед судом в немецком городе Оснабрюк, однако она предпочла остаться дома в Болгарии и сообщила, что не получила повестку вовремя, поэтому не успела в такой короткий строк приобрести билет на самолет до Германии.

В июне 2018 года женщина от своего работодателя по ошибке получила зарплату в размере 225 285 евро вместо обычных 340 евро.

Работодатель немедленно заметил свою ошибку и попросил ее вернуть деньги. Однако женщина не торопится делать этого, к тому же начала шантажировать работодателя.

Суд уже вынес ей денежный штраф в размере 1200 евро за попытку шантажа.

Ранее в другом суде она согласилась вернуть деньги, но на тот момент она их уже обналичила и перевела на другой счет 100 000 евро.