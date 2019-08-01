Очень много неточностей: VARAM поверхностно провел анализ Лиепайского региона

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) очень поверхностно провело анализ Лиепаи в связи с административно-территориальной реформой - в документе есть "кричащие ошибки", заявил "Rietumu radio" председатель Лиепайской думы Янис Вилнинис.
29 июля на консультации VARAM в Лиепае министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце и эксперт, экономико-географ Янис Турлайс представили цели и социально-экономические преимущества предстоящей реформы.
В документе проанализированы слабые и сильные стороны города, и в нем, по словам Вилнитиса, очень много неточностей.
Например, в документе говорится, что более 22% лиепайчан повседневно ездят на работу в Ригу, но это ошибочное число.
Речь идет о предприятиях и учреждениях, которые зарегистрированы в Риге, а в Лиепае имеют свои филиалы - например, банки.
По словам мэра, на работу в Ригу ездят 1-2% жителей Лиепаи.
Также эксперт VARAM заявил, что в Лиепае только одна школа выполняет критерии средней школы. По утверждениям Вилнитиса, критериям исторически соответствуют четыре средних школы, а еще две выполняют минимальные требования.
Как сообщалось, город Лиепая в рамках административно-территориальной реформы не хочет объединяться с другими самоуправлениями и предлагает сохранить Лиепаю как отдельную территориальную единицу.
Эта точка зрения была представлена на встрече с министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце.
Предложение VARAM по территориальной реформе предусматривает объединение Лиепаи с восемью ближними самоуправлениями - Айзпуте, Дурбе, Гробиней, Ницой, Павилостой, Приекуле, Руцавой и Вайнёде.