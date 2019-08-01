"Война акцизов": эстонцы теперь реже покупают алкоголь в Латвии, финны вновь закупаются в Эстонии

В результате снижения акцизных ставок на алкоголь выросли продажи на северной границе Эстонии - это значит, что финские туристы вновь покупают в Эстонии больше алкоголя, сообщил министр финансов этой страны Мартин Хельме.
На пресс-конференции правительства он отметил, что предварительные данные являются крайне обнадеживающими и целей, которых правительство добивалось изменением налога, вскоре можно будет достичь.
В то же время следует дождаться предстоящих на следующей неделе отчетов по налогам за июль, а в сентябре станет ясна более долгосрочная тенденция.
Министр отметил, что продавцы сразу же поддержали снижение акцизов и поэтому жители Эстонии теперь реже покупают алкоголь в Латвии и чаще в своей стране.
Хельме пояснил, что это и было целью, поскольку акцизные ставки понизили из-за того, что жители Эстонии покупали алкоголь за границей, а финские туристы увозили из Эстонии все меньше алкоголя.
В то же время премьер-министр Юри Ратас сказал, что рано делать выводы по итогам одного месяца. Он также подчеркнул, что Эстония ни в коем случае не будет участвовать в гонке акцизов, и призвал следить за количеством потребляемого алкоголя.
С 1 июля в Эстонии на 25% снизились ставки акциза на пиво, сидр и крепкий алкоголь. В четверг в Латвии также вступили в силу новые ставки акциза на крепкий алкоголь, которые понижены на 15% до 29 февраля следующего года.