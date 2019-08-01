"Война акцизов": эстонцы теперь реже покупают алкоголь в Латвии, финны вновь закупаются в Эстонии

На пресс-конференции правительства он отметил, что предварительные данные являются крайне обнадеживающими и целей, которых правительство добивалось изменением налога, вскоре можно будет достичь.

В то же время следует дождаться предстоящих на следующей неделе отчетов по налогам за июль, а в сентябре станет ясна более долгосрочная тенденция.

Министр отметил, что продавцы сразу же поддержали снижение акцизов и поэтому жители Эстонии теперь реже покупают алкоголь в Латвии и чаще в своей стране.

Хельме пояснил, что это и было целью, поскольку акцизные ставки понизили из-за того, что жители Эстонии покупали алкоголь за границей, а финские туристы увозили из Эстонии все меньше алкоголя.

В то же время премьер-министр Юри Ратас сказал, что рано делать выводы по итогам одного месяца. Он также подчеркнул, что Эстония ни в коем случае не будет участвовать в гонке акцизов, и призвал следить за количеством потребляемого алкоголя.