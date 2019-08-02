Необходимо ли мыться перед сексом? Вредят ли женской микрофлоре стринги? Отвечает гинеколог

* * * ​Вопрос: Хочу узнать, необходимо ли мыться перед сексом? Я сама чувствую себя лучше, если перед этим приняла душ, а мой партнер, приходя с работы, сразу хочет секса. То, что мой парень не моет половые органы, не может мне навредить?

Ответ: Если вас беспокоят привычки гигиены парня, вам необходимо их обсудить. Также как и женщине, так и мужчине необходимо ежедневно подмываться, так как между головкой полового члена и крайней плотью могут накапливаться секреции сальных желез. Они могут вызывать неприятный запах, к тому же создавать благоприятную среду для инфекций и таким образом негативно влиять на здоровье как самого мужчины, так и женщины.

* * * Вопрос: Скажите, пожалуйста, можно ли молочницу вылечить народными средствами, или только свечами из аптеки?

Ответ: Иногда наша иммунная система сама может побороть молочницу или она проходит сама по себе, но бывают и случаи, когда организм не справляется. Если инфекция острая с тенденцией повторяться, травяные ванночки, чаи и пробиотики вряд ли помогут. Чтобы побороть молочницу, лучше всего проконсультироваться с врачом, который пропишет противогрибковые средства либо для приема вовнутрь, либо используемые локально, а также определит, действительно ли это молочница или другая инфекция, для которой требуется лечение другого рода.

* * * Вопрос: Я читала, что от воспаления помогает втирание йогурта в матку. Можете ли вы подсказать подходящий йогурт и как его необходимо втирать - только на внешние половые органы, или также вовнутрь?

Ответ: Кисломолочные продукты желательно включить в рацион, а не втирать в матку. Для улучшения вагинальной микрофолоры лучше использовать свечи, содержащие кисломолочные бактерии. В случае острой инфекции я не советую лечиться народными средствами, так как зачастую молочницу можно перепутать с другими инфекциями, для лечения которых свечи и вовсе не подойдут.

* * * Вопрос: Способствует ли ношение стрингов возникновению вагинальных инфекций?