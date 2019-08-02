США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Новые ограничительные меры против России были введены из-за дела Скрипалей. Данное решение было принято из-за того, что Москва не смогла предоставить требуемых гарантий, что откажется от использования химического оружия, как этого требует законодательство США. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в американской администрации.

The New York Times говорит о том, что против России были введены две ограничительные меры: запрещено американским банкам выдавать кредиты правительству России, а также оказывать стране международную финансовую помощь.