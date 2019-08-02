Пт, 2.08.2019
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США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

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Дональд Трамп

ФОТО: AP/Scanpix

Глава США запретил банкам Америки выдавать кредиты правительству России, а также оказывать стране международную финансовую помощь, сообщает РИА "Новости".

Новые ограничительные меры против России были введены из-за дела Скрипалей. Данное решение было принято из-за того, что Москва не смогла предоставить требуемых гарантий, что откажется от использования химического оружия, как этого требует законодательство США. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в американской администрации.

The New York Times говорит о том, что против России были введены две ограничительные меры: запрещено американским банкам выдавать кредиты правительству России, а также оказывать стране международную финансовую помощь.

Первый пакет санкций против России из-за дела Скрипалей вступил в силу в августе прошлого года. Он предполагает запрет на поставки продукции двойного назначения.

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