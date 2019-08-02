Видео: В Старой Риге были задержаны три польских футбольных фаната

Хотя и до игры между Riga FC и Piast фанаты вели себя прилично и ничего существенно не нарушали, полиция продолжила следить за польскими болельщиками и после игры, когда те отдыхали в Старой Риге.

Около 23:00 сотрудники центра видеонаблюдения заметили, что один из фанатов обнажил свои половые органы прямо рядом с рестораном быстрого питания McDonald’s. Принимая во внимание то, что это произошло в общественном месте, полицейские решили его задержать.

Совсем скоро на место происшествия прибыл ближайший экипаж полиции, который нашел нарушителя. Он был внутри ресторана. Мужчина сначала согласился проследовать за полицейскими, но выйдя из ресторана, начал бежать. В этот же момент другой фанат кинул пустую бутылку, пытаясь задержать стражей порядка.

Полиция вскоре поймала обоих. На месте происшествия находились сразу несколько экипажей полиции из-за большого количества фанатов. Пока полицейские занимались документами, третий фанат попробовал освободить задержанного. Полиция это заметила и побежала за нарушителем, который также был задержан.