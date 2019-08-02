В Елгавском крае прошел семинар о "структурировании воды". Он вызвал вопросы

Это мероприятие было организовано центром Zemgale. На плакате, созданном центром, указано, что при поддержке фондов Европейского союза консультант по здоровью Даце Мейя расскажет о то, как структурировать воду и очистить организм от е-веществ.

Другие специалисты считают, что тема структурированной воды и очистки от э-веществ является не только антинаучной, но даже шарлатанской, потому как структурировать воду невозможно.

На пятничный семинар прибыли десятки заинтересованных, однако на лекции Даце Мейя рассказывала о пользе летних овощей и фруктов, витаминах, об употреблении воды в достаточном количестве - ни одного слова о структурированной воде или очищении от е-добавок.

На лекции присутствовали и представители Минздрава, Центрального агентства финансов и договоров, которое решает, выдать ли организаторам средства еврофондов, так как новость о семинаре дошла и до них.

Представители сделали вывод, что содержание лекции отвечает теме здорового питания, однако они отметили, что планируют дать инициаторам проекта рекомендацию внимательнее следить за всеми информационными материалами, рекламирующими мероприятия для того, чтобы их содержание не вводило в заблуждение и не искажало информацию о программах, финансируемых фондами Европейского союза.

Как передает программа "Сегодня вечером" LTV7, вину за использование в рекламе семинара с данной формулировкой взяла на себя глава центра Zemgale Херта Элза Шарковска: