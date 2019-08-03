Акция за свободные выборы в Москве: задержано около 700 человек

В субботу, 3 августа, в 14 часов в Москве началась очередная акция оппозиции, протестующей против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую думу. В ходе мероприятия были задержаны около 700 человек.
Некоторые улицы и площади по маршруту акции закрыты, людей не пускают и оттесняют в переулки. Временно были закрыты станции метро, не работают кафе и магазины.
А вот и видео избиения: все в автозаке в шоке, сам лежащий на асфальте просит о помощи, но вместо этого получает еще больше ударов от полицейскихhttps://t.co/rO5MVsLYBI pic.twitter.com/onRSKMKhYC— Медиазона (@mediazzzona) 3 августа 2019 г.
Телеканал "Дождь" сообщает, что среди задержанных - их журналист Владимир Роменский, а в центре города реализуется беспрецедентная акция по глушению мобильной связи. Между собой не могут связаться ни люди, вышедшие на улицы, ни журналисты. По всему центру Москвы в большом количестве сгруппированы бойцы Нацгвардии и ОМОН.
Задержан корреспондент «Дождя» Владимир Роменский! pic.twitter.com/2fuayn4eJP— Ann (@IfSoAnn) 3 августа 2019 г.
Как сообщает "Медуза", уже через два после начала мероприятия были задержаны более 600 человек, в том числе и организатор акции Ольга Соболь. Она вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца, когда к ней подошли полицейские, сообщает "Дождь".
Задержания начались спустя 40 минут после начала оппозиционной демонстрации. Среди задержанных - журналисты, несовершеннолетние и случайные прохожие, которые вообще не знали, что в городе проходят какие-то акции.
Got caught by Moscow riot police. No matter that I'm a journalist... #fairelectionsmoscow pic.twitter.com/l8Pmplp2DK— Joost Bosman (@Joosje) 3 августа 2019 г.
Поступила информация о задержании и членов партии "Единая Россия".
На Пушкинской жёсткие задержания pic.twitter.com/1Jc3DWppJc— ОГОН (@OgonWatch) 3 августа 2019 г.
На акции задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова. "Стоял в пикете, поволокли в автозак, ничего не объяснив. Я говорил, что я зарегистрированный кандидат и нужна санкция прокурора, но им все равно. В автозаке 22 человека, отвезли в ОВД Фили-Давыдково", — сказал Цукасов "МБХ медиа".
Галерея: Задержания в Москве 3 августа
Как пишет Newsru.com, власти российской столицы к акции подготовились: жителей и гостей города предупредили, что участие в несанкционированных акциях - это нарушение закона; организаторам заранее вынесли предупреждение; в центр были стянуты подразделения полиции, Росгвардии и ОМОНа.
Магазины и кафе на Бульварном кольце власти Москвы накануне рекомендовали их владельцам закрыть во избежании возможного ущерба в результате протестных акций и невозможности обеспечить безопасность гостей, и большинство торговых точек этой рекомендации последовали.
Также власти попытались людей отвлечь срочно организованным бесплатным рок-фестивалем "Шашлык Live" в Парке Горького, который по словам организаторов посетило около 90 тысяч человек.
Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5— Новая Газета (@novaya_gazeta) 3 августа 2019 г.
В Новопушкинском сквере человека унесли в автозак вместе с велосипедом pic.twitter.com/MePXrNpB5o— Новая Газета (@novaya_gazeta) 3 августа 2019 г.
Мрази в масках избивают человека снаружи автозака, а он кричит «Помогите!» pic.twitter.com/dUd4X8OiXj— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 3 августа 2019 г.