Число заключенных в Латвии падает уже девятый год подряд

Тенденция к снижению числа заключенных прослеживается уже с 2009 года, когда в латвийских местах лишения свободы находились 7055 человек. При этом 45% заключенных находятся в местах лишения свободы впервые, 25% - в четвертый раз или более, 17% - во второй раз, а 13% - в третий раз.

Большую часть или 37% заключенных составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет, а 23% заключенных составляют люди в возрасте от 40 до 50 лет. На 31 декабря 2018 года 2,39% заключенных латвийских тюрем были иностранцами.

Начальник Управления мест заключения Илона Спуре в апреле этого года в интервью передаче LNT "900 секунд" заявила, что, несмотря на снижение количества заключенных, обеспечить им всем соответствующие условия невозможно.

Например, в Гривском отделении Даугавгривской тюрьмы, по ее словам, в одной камере содержится по 12-16 заключенных. Это не только усложняет исполнение наказания, но и небезопасно, потому что у заключенных есть возможность повлиять друг на друга не только психологически, но и физически, отметила Спуре.