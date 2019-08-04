С 2017 года в суд были переданы уголовные дела против десяти медиков

С 2017 года в суды Латвии были переданы уголовные дела против десяти медицинских работников за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
В 138-й статье Уголовного закона описаны две нормы, касающиеся ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медицинскими работниками.
Если ненадлежащее исполнение служебных обязанностей медработником привело к тяжким телесным повреждениям пострадавшего или повреждениям средней тяжести, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, принудительные работы или денежный штраф.
Если ненадлежащее исполнение служебных обязанностей медработником привело к заражению человека вирусом иммунодефицита, гепатитом В или С или стало причиной смерти пациента, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.
По информации прокуратуры, в 2016 году в Латвии было зарегистрировано восемь преступлений по вышеупомянутой статье, в 2017 году - пять преступлений, а в 2018 году - три преступления. Большая часть зарегистрированных преступлений была связана с заражением человека вирусом или смертью пациента. Информация о подобных преступлениях в этом году пока не доступна.
Прокуратура в 2016 году для уголовного преследования получила один такой уголовный процесс против одного лица, который был закрыт в следующем году.
В 2017 году суду были переданы два дела о недобросовестном исполнении медиками своих должностных обязанностей. По одному из дел проходил один обвиняемый, а по второму - двое. А в 2018 году в суд было передано несколько дел о недобросовестном исполнении медиками должностных обязанностей в общей сложности против семи обвиняемых.