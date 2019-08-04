Забыть ребенка в машине легче, чем кажется. Почему отец оставил близнецов умирать на жаре

Сам Родригес не давал никаких публичных комментариев о случившемся. Однако его близкий друг Альфредо Ангвейра рассказал СМИ, что мужчина был уверен в том, что перед тем, как отправиться на работу, он отвез детей в детский сад. "Он не может это объяснить. Он думал, что отвез детей", - отметил друг.

Этот случай и данные статистки для многих родителей в США служат предупреждением о том, что нужно быть внимательными, но одновременно возникает вопрос: как это возможно?

Родригес связался с неврологом Дейвилом Даймондом, который изучает этот опасный и трагический феномен. "Он думал, что он единственный, с кем это случилось", - сказал ученый о Родригесе.

Однако это не так. Начиная с 1998 года в США зафиксировано около 440 случаев, когда дети были оставлены в машине, в результате чего умерли от перегрева. Чаще всего это связано не с безразличием родителей, а с особенностями памяти человека, отметил Даймонд.

Хуан Родригес с семьей выходит из здания суда 1 августа 2019 года ФОТО: AP/Scanpix

Родригес рассказал полицейским, что 26 июля около 8:00 прибыл на работу - в больницу для ветеранов войны в Бронксе. После полного рабочего дня около 16:00 он сел в машину и отправился домой. Только тогда он заметил, что близнецы все еще пристегнуты на заднем сиденье. Они больше не дышали.

Родригес выбежал из автомобиля и начала кричать. "Я забыл! Я убил своих детей!" - сказал он полиции.

Жена Родригеса просила суд быть милостивым к мужу.

"Несмотря на то, что мне больнее, чем я когда-либо могла себе это представить, я по-прежнему люблю своего мужа", - говорится в распространенном через адвокатов заявлении Марисы Родригес. "Он хороший человек и отличный отец. Я знаю, что он никогда бы не причинил вреда нашим детям сознательно", - сказала она.

Даймонд поясняет, что около половины случаев, когда дети умерли от перегрева в автомобиле, произошли в схожих обстоятельствах. В одних случаях родители собирались отвезти детей в детский сад или к няне, но забыли это сделать, оставив детей в машине. Эти случаи чаще всего происходят в июле, когда господствует самая сильная жара, а наибольший риск приходится на конец рабочей недели - четверг и пятницу.

В этих случаях родители нередко "помнят", что отдали детей в детский сад, хотя на самом деле не сделали этого. Некоторые даже едут в детский сад и только тогда вспоминают, что случилось.

Этих случаев стало больше с середины 90-х годов, когда по соображениям безопасности было рекомендовано размещать детские сиденья в задней части автомобиля.

Когда человек едет привычным маршрутом у него в мозгу включается "автопилот", отмечает Даймонд. Это позволяет одновременно концентрироваться еще на чем-то, например, на разговоре. В то же время задачи, которые планировалось выполнить, могут вылететь из головы.

Родители могут забыть детей в машине по той же причине, по которой иногда можно забыть заехать в магазин по пути домой, хотя и планировалось это сделать, поясняет Даймонд. Стресс и недостаток сна увеличивают возможность того, что при работе "автопилота" может забыться что-то важное.

За этот год в перегретых машинах уже погибли 24 ребенка.

Решения проблемы могут быть разными, например, система, в которой воспитатели связываются с родителями детей, если ребенок не прибыл вовремя. Возможны и технологические решения - чувствительные датчики, которые сообщают владельцу машины, в случае если зафиксировано даже небольшое движение. В начале этого года в Конгрессе США был представлен законопроект, предусматривающий обязательную установку в автомобилях технологического оборудования, которое напоминало бы заглянуть на заднее сиденье.

Родригесу выдвинули обвинения в убийстве по неосторожности. На этой неделе присяжные еще не приняли никаких решений по этому делу. Адвокат Родригеса считает это признаком того, что обвинения могут быть сняты.

Родригес является солдатом Национальной гвардии США, получившим степень магистра по социальной работе в Университете штата Нью-Йорк в 2008 году. Родригес вступил в армию и служил в Кувейте с октября 2016 года по март 2017 года, где травмировал ногу.