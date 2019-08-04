Вс, 4.08.2019
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Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram

Приложения в телефоне. Иллюстративное фото

ФОТО: Chandan Khanna/AFP

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных соцсетей, в работе Instagram возник глобальный сбой.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы в работе социальной сети были замечены около 22.17 по времени Восточного побережья США. Самые частые сообщения о сбоях были получены от жителей США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Сбой также коснулся пользователей Германии, Мексики, Польши, России, Великобритании, Сербии, Чили, Японии и Малайзии.

Около половины пользователей говорили о том, что не могут обновить ленту новостей, 29% не могли зайти в свои учетные записи, у 20% не получалось смотреть сториз в Instagram.

​В начале июля похожий глобальный сбой заставил затронул не только Instagram, но и WhatsApp и Facebook.

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