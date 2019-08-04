Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных соцсетей, в работе Instagram возник глобальный сбой.
Согласно данным сайта Downdetector, проблемы в работе социальной сети были замечены около 22.17 по времени Восточного побережья США. Самые частые сообщения о сбоях были получены от жителей США, Бразилии, Бельгии, Нидерландов и Франции.
Сбой также коснулся пользователей Германии, Мексики, Польши, России, Великобритании, Сербии, Чили, Японии и Малайзии.
Около половины пользователей говорили о том, что не могут обновить ленту новостей, 29% не могли зайти в свои учетные записи, у 20% не получалось смотреть сториз в Instagram.
В начале июля похожий глобальный сбой заставил затронул не только Instagram, но и WhatsApp и Facebook.