С января министр внутренних дел включил в ''черный список'' 47 иностранцев

С момента формирования правительства 23 января министр внутренних дел Сандис Гиргенс включил в "черный список" 47 иностранных граждан, которым теперь запрещен въезд в Латвию, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.
Министр принял соответствующие решения на основании информации, полученной от учреждений государственной безопасности. Согласно закону об иммиграции, министр внутренних дел может принять решение о включении какого-либо лица в данный список только после заключения компетентного учреждения. Компетентными государственными учреждениями по данному вопросу являются Служба государственной безопасности, Бюро по защите Конституции, Служба военной разведки и безопасности и Госполиция.
В законе об иммиграции говорится, что министр внутренних дел принимает решение о включении иностранного гражданина в список, если имеет место одно из семи обстоятельств, к примеру, если у компетентных государственных инстанций есть причины считать, что иностранец работает в преступной организации или организации, направленной против государства, а также предоставляет угрозу для безопасности и общественного порядка страны.
Если иностранный гражданин является нежелательным для Латвии лицом или persona non grata, то решение о включении его в список людей, которым запрещен въезд в Латвию, принимает министр иностранных дел. С 23 января министр иностранных дел Эдгар Ринкевич внес в "черный список" 161 иностранного гражданина.