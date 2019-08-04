С января министр внутренних дел включил в ''черный список'' 47 иностранцев

Министр принял соответствующие решения на основании информации, полученной от учреждений государственной безопасности. Согласно закону об иммиграции, министр внутренних дел может принять решение о включении какого-либо лица в данный список только после заключения компетентного учреждения. Компетентными государственными учреждениями по данному вопросу являются Служба государственной безопасности, Бюро по защите Конституции, Служба военной разведки и безопасности и Госполиция.

В законе об иммиграции говорится, что министр внутренних дел принимает решение о включении иностранного гражданина в список, если имеет место одно из семи обстоятельств, к примеру, если у компетентных государственных инстанций есть причины считать, что иностранец работает в преступной организации или организации, направленной против государства, а также предоставляет угрозу для безопасности и общественного порядка страны.