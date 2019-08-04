Сексуальность зашкаливает! Видео с обнаженной Анджелиной Джоли взорвало Сеть
Американская актриса, режиссер, сценарист, фотомодель и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли пошла на смелый шаг - 44-летняя звезда снялась в откровенном рекламном ролике. Видео, появившееся на YouTube 2 августа, стало настоящим хитом, собрав уже более 800 тысяч просмотров, и эта цифра продолжает расти.
В рекламе нового аромата Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum Intense оскороносная актриса предстает перед зрителями в соблазнительных позах -
сначала она нежится в постели с шелковыми простынями, затем идет к окну, демонстрируя обнаженную спину в татуировках, а после оказывается в саду...
Съемки проходили в Камбодже, неподалеку от дома, принадлежащего Джоли. Режиссером ролика выступил Эммануэль Любецки, обладатель трех "Оскараов" за операторскую работу - в фильмах "Гравитация", "Бердмэн" и "Выживший".
Свой гонорар от участия в этой рекламной кампании Анджелина уже пообещала отдать на благотворительность.
"Талантливая, прекрасная и сексуальная", "Красотка",
"Она богиня! Самая красивая женщина из ныне живущих", "Она великолепна!", "Она все еще самая сексуальная женщина мира", "Наконец Джоли по-настоящему вернулась",
"Она будто возродилась", "У Анджелины уникальная энергетика, которая делает ее еще красивее", - пишут восхищенные пользователи YouTube. И с ними нельзя не согласиться. Браво, Энджи!
Галерея: Анджелина Джоли - королева Голливуда
Галерея: Красавица Анджелина Джоли