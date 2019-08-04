Сексуальность зашкаливает! Видео с обнаженной Анджелиной Джоли взорвало Сеть

В рекламе нового аромата Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum Intense оскороносная актриса предстает перед зрителями в соблазнительных позах -

сначала она нежится в постели с шелковыми простынями, затем идет к окну, демонстрируя обнаженную спину в татуировках, а после оказывается в саду...

Съемки проходили в Камбодже, неподалеку от дома, принадлежащего Джоли. Режиссером ролика выступил Эммануэль Любецки, обладатель трех "Оскараов" за операторскую работу - в фильмах "Гравитация", "Бердмэн" и "Выживший".

Свой гонорар от участия в этой рекламной кампании Анджелина уже пообещала отдать на благотворительность.

"Талантливая, прекрасная и сексуальная", "Красотка",

"Она богиня! Самая красивая женщина из ныне живущих", "Она великолепна!", "Она все еще самая сексуальная женщина мира", "Наконец Джоли по-настоящему вернулась",

"Она будто возродилась", "У Анджелины уникальная энергетика, которая делает ее еще красивее", - пишут восхищенные пользователи YouTube. И с ними нельзя не согласиться. Браво, Энджи!

Галерея: Анджелина Джоли - королева Голливуда