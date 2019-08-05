Паника о сети 5G: откуда она появилась и насколько она обоснована?

На самом деле в электромагнитном излучении того вида, который создают станции 5G, нет ничего нового, оно вокруг нас. Оно идет с базовых станций телефонной связи старого поколения, монитора, радио, и из природных источников, как солнечный свет.

По высоте частот электромагнитное излучение можно разделить на неионизирующее и ионизирующее. Вредно только ионизирующее излучение. Его влияние связано с авариями на атомных реакторах и использованием ядерного оружия, поясняет исследователь факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета Кристап Бергфелдс. Радиоволны, которые обеспечивают связь башен мобильной связи, считаются неионизирующим излучением. В 5G в этом плане ничего нового нет. Башни 5G создают более мощные волны чем 4G, однако излучение неионизирующее.

Плявиньш также в комментарии Re:Check отметил нехватку исследований, однако Всемирная организация здоровья (ВОЗ) подсчитала, что влияние неионизирующего излучения в течение последних 30 лет было описано примерно в 25 тысячах научных статей, поэтому его влияние нельзя назвать малоисследованным.

Миф номер два: Электромагнитное излучение вредит здоровью

В видео на странице Memory Water утверждается, что электромагнитное излучение "доказано как вредное людям, природе, животным, насекомым". Это неправда.

Авторы записи в Facebook указывают на исследования и лиц, которые публично выражают эти опасения. Плявиньш, к примеру, упомянул петицию, подписанную несколькими учеными. Однако ВОЗ пишет, что, если углубиться во многие исследования в целом, то видно - "нынешние доказательства не подтверждают, что действие электромагнитного поля низкого уровня оставляло бы последствия на здоровье". Руководитель отдела здоровья общественной среды Госинспекции здравоохранения Нормунд Кадикис считает, что важно оценивать количество исследований, как это делает ВОЗ, так как "могут быть отдельные исследования, показывающие, что есть угрозы, но важно, что есть международные панели ученых и экспертов, которые оценивают все доступные исследования, а не одно оторванно".

Василевский поясняет, что оценке ВОЗ не верит, так как не доверяет большим глобальным организациям. По его мнению, "это в их интересах - защищать все эти большие корпорации".

Однако видно, что отдельные исследования, использованные в созданной Василевским записи в Facebook, интерпретируются неправильно. Он отзывается на эксперта, который говорит, что важнейшее исследование о негативном влиянии 5G - проведенное профессором Хесингом в Швейцарии о формировании катаракты у телят. Этому якобы способствовала близость башни мобильной связи. Однако к записи присоединена ссылка на аннотацию исследования, где ясно написано, что есть и другие возможные причины катаракты.

В свою очередь в видео Memory Water сказано, что самым объемным является "исследование радиочастотного электромагнитного излучения стоимостью 25 миллионов долларов, проведенное в рамках Национальной токсикологической программы США". Однако в нем исследуется воздействие излучения на крысах. Один из авторов исследования признал BBC, что результаты нельзя связывать с влиянием на людей.

В комментарии Re:Check Плявиньш попросил обратить внимание на то, что электромагнитное излучение включено в список ВОЗ как потенциальный канцероген. Однако, углубившись в то, как создан список, видно, что излучение помещено в группу 2В. В нее исследованные причины включены, если нет доказательств, подтверждающих потенциальную возможность вызывания рака. Нужно добавить, что в группе 2B находятся также, например, экстракт шалфея и традиционные азиатские маринованные овощи. Однако это не означает, что среди ученых дискуссия полностью окончена. И ВОЗ пишет, что в интересах общества исследования продолжаются, несмотря на уже достаточный объем проведенных.

Более того, в Латвии, как и во всей остальной Европе, строительство башен 5G контролируется. Разработаны международные руководящие принципы, по которым написаны правила Кабинета министров об оценке и ограничении действия электромагнитного поля на жителей. Базовые станции невозможно сдать в эксплуатацию, пока не проведены измерения, подтверждающие соответствие требованиям. Результаты измерений каждый раз должна оценивать Инспекция здравоохранения, подтвердил Re:Check Кадикис. "Очень много уже измерено, и все измерения показывают, что излучение ничтожно, даже в сто раз меньше показателя, который нельзя превышать.