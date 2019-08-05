Паника о сети 5G: откуда она появилась и насколько она обоснована?
Версии о том, почему планируется быстрее ввести мобильную сеть пятого поколения или 5G, отличаются. Компании мобильных телефонов, эксперты в области технологий и президент Латвии говорят - это позволит быстрее передавать данные, а также открывает новые возможности для экономического и технологического роста. Однако в соцсетях превалируют мифы о том, что 5G вводят, чтобы подчинить разум человека, навредить его здоровью, повлиять на деятельность мозга и сердца, даже на ДНК. В исследовании о дезинформации в соцсетях выяснилось, что в странах ЕС и США дискуссию искусственно разжигают с фейковых аккаунтов. Высказываются подозрения даже о вмешательстве России. Кто пугает 5G в Латвии и есть ли основание для тревоги?
Кто поднимает тревогу по поводу 5G на международном уровне?
Первые базовые станции связи 5G в Латвии торжественно были открыты только этим летом, однако в других местах рассказы о вреде технологии 5G не новы. К примеру, в ноябре прошлого года появилась фейковая новость о том, что в нидерландском городе Хага в парке, недалеко от которого тестировали технологии 5G, массово умирают птицы. За рубежом несколько видео на Youtube достигли аудитории, измеряемой миллионами. В Латвии статью перепубликовал и потом удалил, к примеру, портал bb.lv (ранее - vesti.lv). То, как российская пропаганда в латвийском издании Vesti имеет тенденцию превращаться в еще более злые новости, Re:Baltica описывала ранее.
Содержание новости опроверг проверяющий СМИ портал Snopes - несмотря на то, что необычная, массовая смерть птиц в октябре 2018 года - реальное событие, единственный тест технологий 5G вблизи парка состоялся в июле. После него никаких необычных явлений не наблюдалось.
Руководитель отдела по развитию госпредприятия Elektroniskie sakari Нейл Калниньш Re:Check выразил подозрения, что запугивание 5G - не просто инициатива отдельных индивидуумов. Его коллеги, профессионалы сферы в других странах ЕС, наблюдали, что внезапно в больших объемах появлялась информация о вреде 5G. Они подозревают, что кампания против сети 5G может быть целенаправленно организована, чтобы затормозить развитие стран ЕС.
Подозрения подтверждают и проведенное организацией Global Disinformation исследование. В частности, ранее в маргинальные дискуссии о вреде 5G в короткое время внезапно вступало необычно большое число пользователей соцсетей. В связи с этим возникают подозрения, что дискуссию разжигают фейковые аккаунты.
К примеру, если искать термин "Stop 5G" на Facebook, обнаруживаются 123 страницы. В течение недели число подписчиков в них выросло с 7 до 54 тысяч. В Instagram у 54 аккаунтов в начале мая не было ни одного подписчика, а с 16 до 26 мая внезапно появились почти 20 тысяч подписчиков. В свою очередь в Twitter примерно 622 аккаунта, которые собирают записи с хештегом #Stop5G. В конце прошлого года у этих акканутов было немногим более 300 тысяч подписчиков, а в середине мая этого года за одну неделю это число выросло до 1,1 миллиона.
В исследовании страна происхождения этих пользователей не анализировалась, однако о подозрениях в возможной российской кампании в апреле писало издание The New York Times. С середины прошлого года российский пропагандистский канал RT (Russia Today) о вреде 5G информирует все активнее, пришли к выводу журналисты.
Интерес России манипулировать дискуссиями на эту тему может показаться необычным, однако ранее исследователи Университета Джорджа Вашингтона показали, что Россия развернула дезинформационную кампанию и о вакцинации. Поддельные аккаунты активно пишут о том, что вакцинация вредна, а также о том, что вакцинироваться важно, разжигая таким образом конфликт.
Это, конечно, не означает, что в Латвии пользователи, распространяющие эту информацию, осознанно вступили в кампанию по дезинформации, однако источник информации, возможно, неправда, распространенная в рамках кампании.
Кто распространяет мифы о 5G в Латвии?
Этим летом среди латвийских пользователей Facebook популярность получили две записи. Одну из них создал пользователь Айвис Василевский, который стартовал от "Списка Атмоды" Ингуны Судрабы на выборах в Европарламент. Он не только предупреждает, что 5G - это "глобальный проект элиты по уничтожению человечества", но делится и другой информацией. В одной из записей, к примеру, прославляет Сталина и советский строй. Записью о 5G поделились более 800 пользователей.
Re:Check он признал - правда, что люди всегда боялись новых технологий. Однако Василевский указывает: "Есть какая-то граница, до которой технологии помогают людям развиваться, и есть какая-то граница, нарушение которой становится абсурдом, технологии уже начинают контролировать людей. 5G - это та красная граница". Он верит, что технологические перемены людям навязывают, и на самом деле 5G предусмотрена для каких-то тайных целей, о которых не говорят открыто.
Еще популярнее стало видео страницы Memory Water. Его посмотрели 34 тысячи пользователей и 1200 им поделились. На видео высказываются подозрения, что введение 5G - эксперимент со здоровьем жителей Латвии. Нужно добавить, что Memory Water продает по повышенной цене воду, которая, как они сами утверждают, заряжена позитивной информацией. Утверждение, что вода способна воспринимать и сохранять информацию, идет в противоречие с наукой. Основатель предприятия Янис Плявиньш с Re:Check говорить не захотел, однако свои аргументы прислал в письменном комментарии. Они описаны ниже.
Против введения 5G выступает и музыкант Агнесе Раковска, сказанное которой некритически цитировал и вышеупомянутый bb.lv. Один из заголовков был "5G медленно убьёт жителей Латвии? Всё ради денег...". Раковска в интервью Re:Check отметила, что она не физик и на это не претендует, однако об этой теме начала активно говорить, так как "у меня чисто человеческое желание понять, почему Брюссель и Женева не хотят пока эту технологию ввести". Ее интересует и тревожит, что по этой теме появилось столько различных мнений не только в Латвии, но и во всей Европе. Ожидания Раковской, что об этом будут говорить активнее и дадут пояснения госучреждения и компании мобильной связи, неоправданны.
В свою очередь на других, менее популярных страницах в Facebook, на этой фейковой информации даже видны попытки заработать. В частности, предлагается устройство, защищающее технику от электромагнитного излучения.
Что свидетельствует о том, что у ажиотажа нет оснований?
Миф номер 1: Технологии 5G - это что-то новое и непроверенное
Несмотря на то, что технологический прогресс нужно поддерживать, нам все-таки не стоит становиться лабораторными крысами и ученым не нужно позволять экспериментировать с людьми, которые с этим не согласны, говорится в видео Memory Water. Однако введение 5G экспериментом назвать нельзя.
На самом деле в электромагнитном излучении того вида, который создают станции 5G, нет ничего нового, оно вокруг нас. Оно идет с базовых станций телефонной связи старого поколения, монитора, радио, и из природных источников, как солнечный свет.
По высоте частот электромагнитное излучение можно разделить на неионизирующее и ионизирующее. Вредно только ионизирующее излучение. Его влияние связано с авариями на атомных реакторах и использованием ядерного оружия, поясняет исследователь факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета Кристап Бергфелдс. Радиоволны, которые обеспечивают связь башен мобильной связи, считаются неионизирующим излучением. В 5G в этом плане ничего нового нет. Башни 5G создают более мощные волны чем 4G, однако излучение неионизирующее.
Плявиньш также в комментарии Re:Check отметил нехватку исследований, однако Всемирная организация здоровья (ВОЗ) подсчитала, что влияние неионизирующего излучения в течение последних 30 лет было описано примерно в 25 тысячах научных статей, поэтому его влияние нельзя назвать малоисследованным.
Миф номер два: Электромагнитное излучение вредит здоровью
В видео на странице Memory Water утверждается, что электромагнитное излучение "доказано как вредное людям, природе, животным, насекомым". Это неправда.
Авторы записи в Facebook указывают на исследования и лиц, которые публично выражают эти опасения. Плявиньш, к примеру, упомянул петицию, подписанную несколькими учеными. Однако ВОЗ пишет, что, если углубиться во многие исследования в целом, то видно - "нынешние доказательства не подтверждают, что действие электромагнитного поля низкого уровня оставляло бы последствия на здоровье". Руководитель отдела здоровья общественной среды Госинспекции здравоохранения Нормунд Кадикис считает, что важно оценивать количество исследований, как это делает ВОЗ, так как "могут быть отдельные исследования, показывающие, что есть угрозы, но важно, что есть международные панели ученых и экспертов, которые оценивают все доступные исследования, а не одно оторванно".
Василевский поясняет, что оценке ВОЗ не верит, так как не доверяет большим глобальным организациям. По его мнению, "это в их интересах - защищать все эти большие корпорации".
Однако видно, что отдельные исследования, использованные в созданной Василевским записи в Facebook, интерпретируются неправильно. Он отзывается на эксперта, который говорит, что важнейшее исследование о негативном влиянии 5G - проведенное профессором Хесингом в Швейцарии о формировании катаракты у телят. Этому якобы способствовала близость башни мобильной связи. Однако к записи присоединена ссылка на аннотацию исследования, где ясно написано, что есть и другие возможные причины катаракты.
В свою очередь в видео Memory Water сказано, что самым объемным является "исследование радиочастотного электромагнитного излучения стоимостью 25 миллионов долларов, проведенное в рамках Национальной токсикологической программы США". Однако в нем исследуется воздействие излучения на крысах. Один из авторов исследования признал BBC, что результаты нельзя связывать с влиянием на людей.
В комментарии Re:Check Плявиньш попросил обратить внимание на то, что электромагнитное излучение включено в список ВОЗ как потенциальный канцероген. Однако, углубившись в то, как создан список, видно, что излучение помещено в группу 2В. В нее исследованные причины включены, если нет доказательств, подтверждающих потенциальную возможность вызывания рака. Нужно добавить, что в группе 2B находятся также, например, экстракт шалфея и традиционные азиатские маринованные овощи. Однако это не означает, что среди ученых дискуссия полностью окончена. И ВОЗ пишет, что в интересах общества исследования продолжаются, несмотря на уже достаточный объем проведенных.
Более того, в Латвии, как и во всей остальной Европе, строительство башен 5G контролируется. Разработаны международные руководящие принципы, по которым написаны правила Кабинета министров об оценке и ограничении действия электромагнитного поля на жителей. Базовые станции невозможно сдать в эксплуатацию, пока не проведены измерения, подтверждающие соответствие требованиям. Результаты измерений каждый раз должна оценивать Инспекция здравоохранения, подтвердил Re:Check Кадикис. "Очень много уже измерено, и все измерения показывают, что излучение ничтожно, даже в сто раз меньше показателя, который нельзя превышать.
Вывод: На дискуссии о последствиях сети 5G на здоровье влияет вступление в разговор нескольких недобросовестных игроков. Шум поднимают как фейковые аккаунты, так и российские пропагандистские телеканалы. И реальные пользователи, вступающие в дискуссии в соцсетях, для укрепления своего мнения чаще всего используют вырванные из совокупности фактов детали, преувеличения и эмоции. В то же самое время ряд значительных фактов, к примеру, признания ВОЗ, умалчивают, продолжая вводить в заблуждение и сеять панику.