Пн, 5.08.2019
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Видео: Кристина Орбакайте с дочкой резвятся на пляже в Юрмале
С приездом!

ФОТО: скриншот instagram.com/orbakaite_k

В Юрмале этим летом, как, впрочем, и всегда, отдыхают многие российские знаменитости. И вот накануне к тем, кто уже какое-то время наслаждается прибалтийским воздухом, солнцем и морем на нашем курорте, присоединилась и Кристина Орбакайте со своей 7-летней дочкой Клавдией.

Как известно, в этом сезоне в Юрмале проводят время Алла Пугачева и Максим Галкин с детьмя Гарри и Лизой, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с семьей и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.

Не так давно завершили свой отдых в Латвии Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой... А вот Кристина Орбакайте, наоборот, только прибыла на балтийское побережье, о чем поспешила сообщить в своем Instagram.

"На Рижском взморье воздух свеж", - подписала певица и актриса забавное видео с дочерью, снятое на юрмальском пляже.

Пока не известно, прилетел ли с ними на отдых еще кто-то из семьи, в частности - супруг Кристины и отец Клавдии -  бизнесмен Михаил Земцов. Хотя можно предположить, что именно он и снял этот ролик.

Галерея: Концерт Кристины Орбакайте в зале "Дзинтари"

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