Видео: Кристина Орбакайте с дочкой резвятся на пляже в Юрмале

Как известно, в этом сезоне в Юрмале проводят время Алла Пугачева и Максим Галкин с детьмя Гарри и Лизой, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с семьей и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.

Не так давно завершили свой отдых в Латвии Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой... А вот Кристина Орбакайте, наоборот, только прибыла на балтийское побережье, о чем поспешила сообщить в своем Instagram.

"На Рижском взморье воздух свеж", - подписала певица и актриса забавное видео с дочерью, снятое на юрмальском пляже.

Пока не известно, прилетел ли с ними на отдых еще кто-то из семьи, в частности - супруг Кристины и отец Клавдии - бизнесмен Михаил Земцов. Хотя можно предположить, что именно он и снял этот ролик.