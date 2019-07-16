Видео: Невероятные приключения Галкиных и Николаевых в Рижском зоопарке

"Невероятные приключения в Рижском зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой", - так подписал Максим очередное семейное видео из Латвии, героями которого на сей раз стали не только его супруга Алла и дети Гарри и Лиза, но и их не менее звездные друзья - популярный композитор, исполнитель, автор текстов песен и продюсер Игорь Николаев с женой и дочерью.

На кадры попали все - и стильная Примадонна, и поющая дуэтом с Галкиным Проскурякова, и рассудительный Николаев, ну и конечно, очаровательная и непосредственная троица малышей.

Чего только стоит восторг от Лизы: "Лев, когда я в прошлый раз ходила, так посмотрел на меня... влюбленными глазами. Папа-лев!".

Смотрите, какой забавный получился репортаж!

Напомним, на следующий день после сольного концерта в зале "Дзинтари" Максим Галкин поделился своими впечатлениями о нем и поблагодарил публику за теплый прием. В своем Instagram-аккаунте юморист опубликовал небольшое видео с фрагментами своего выступления, на которое попали и наблюдавшие за происходящим его 5-летние детки.

Ранее же в Instagram-аккаунте шоумена появились милейшие ролики, на которых запечатлено, как он развлекает сына и дочь в Юрмале.