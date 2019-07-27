Лежат счастливые! Галкин и Пугачева порадовали фанатов романтичным фото из Юрмалы

О том, как они проводят время на латвийском курорте, Максим с удовольствием рассказывает в своем Instagram, публикуя забавные кадры. Чаще в аккаунте шоумена появляются фото и видео с участием детей, но вот накануне он порадовал поклонников новым и невероятно романтичным снимком с супругой.

Как известно, Алла Борисовна не очень любит фотографироваться, но на сей раз она сделала исключение, за что фанаты ей, безусловно, очень благодарны, ведь фотография получилась просто изумительная!

Максим не стал подписывать этот кадр, ограничившись только сердечком. А к чему тут слова - и так все видно! Расслабленные, красивые и счастливые...

Напомним, ранее Максим поделился с поклонниками видео, главной героиней которого стала его дочь Лиза. Шоумен решил поэкспериментировать с вариантами обращения к девочке, многие из которых в силу возраста ей даже не знакомы.

Эмоциональную реакцию и рассуждения известной своим артистизмом Елизаветы папа записал на камеру. "Я не мать, я девушка!" - вот только один из перлов ребенка...

Кроме того, Пугачева и Галкин вместе с другой звездной семьей - Игорем Николаевым, Юлией Проскуряковой и их дочкой Вероникой - побывали в Рижском зоопарке.

До этого, на следующий день после сольного концерта в зале "Дзинтари" Максим поделился своими впечатлениями о нем и поблагодарил публику за теплый прием. В своем Instagram-аккаунте юморист опубликовал небольшое видео с фрагментами своего выступления, на которое попали и его детки.

Галерея: Концерт Максима Галкина в Юрмале

Еще ранее в Instagram-аккаунте шоумена появились милейшие ролики, на которых запечатлено, как он развлекает сына и дочь в Юрмале.

"Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоящихся о них", - так подписал шоумен одно из этих видео.