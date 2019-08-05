В больнице им. Страдиня родились тройняшки

Как агентству LETA сообщили в больнице, мама Татьяна и малыши чувствуют себя хорошо. Один мальчик весит 1,41 кг, второй - 1,64 кг, третий - 1,35 кг. Все трое родились с минутным интервалом.

Всего 3 августа в родильном отделении больницы Страдиня на свет появились шесть малышей - пять мальчиков и одна девочка. Это первые тройняшки, которые в этом году родились в этой больнице.