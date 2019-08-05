Пн, 5.08.2019
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В больнице им. Страдиня родились тройняшки

Младенец. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В родильном отделении Клинической университетской больницы им. Страдиня в субботу, 3 августа, родились тройняшки - мальчиков назвали Артур, Артем и Александр.

Как агентству LETA сообщили в больнице, мама Татьяна и малыши чувствуют себя хорошо. Один мальчик весит 1,41 кг, второй - 1,64 кг, третий - 1,35 кг. Все трое родились с минутным интервалом.

Всего 3 августа в родильном отделении больницы Страдиня на свет появились шесть малышей - пять мальчиков и одна девочка. Это первые тройняшки, которые в этом году родились в этой больнице.

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