Не прокатило: бразильский гангстер пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью

19-летняя дочь Силвы навещала отца в тюрьме.

После встречи Силва, известен под кличкой "Мелкий", надел маску и парик, а также женскую одежду. Силва вышел через главные двери тюрьмы, однако его подвело сильное волнение, заявили в администрации тюрьмы.

Сейчас полиция выясняет, была ли дочь вовлечена в план побега отца.

ФОТО: AP/Scanpix

Полиция опубликовала фотографии Силвы в образе, а также видно, на котором пойманный преступник снимает свой наряд.

Силва был связан с одной из самых значительных банд Бразилии "Красная команда". Она занимается контрабандой наркотиков на территории Рио-де-Жанейро.

Силва был одним из лидеров банды.