Не прокатило: бразильский гангстер пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью

В тюрьме Рио-де-Жанейро произошла одна из самых курьезных попыток бегства. Бразильский гангстер Клаувино да Силва пытался сбежать с места заключения, переодевшись своей дочерью, сообщает АР. Несмотря на то, что ему удалось пройти через главные двери тюрьмы, план бегства провалился из-за очевидного волнений преступника.
19-летняя дочь Силвы навещала отца в тюрьме.
После встречи Силва, известен под кличкой "Мелкий", надел маску и парик, а также женскую одежду. Силва вышел через главные двери тюрьмы, однако его подвело сильное волнение, заявили в администрации тюрьмы.
Сейчас полиция выясняет, была ли дочь вовлечена в план побега отца.
Полиция опубликовала фотографии Силвы в образе, а также видно, на котором пойманный преступник снимает свой наряд.
Силва был связан с одной из самых значительных банд Бразилии "Красная команда". Она занимается контрабандой наркотиков на территории Рио-де-Жанейро.
Силва был одним из лидеров банды.
После неудачной попытки бегства преступника перевели в тюрьму строгого режима.