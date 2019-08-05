Пн, 5.08.2019
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Не прокатило: бразильский гангстер пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью

ФОТО: AP/Scanpix

В тюрьме Рио-де-Жанейро произошла одна из самых курьезных попыток бегства. Бразильский гангстер Клаувино да Силва пытался сбежать с места заключения, переодевшись своей дочерью, сообщает АР. Несмотря на то, что ему удалось пройти через главные двери тюрьмы, план бегства провалился из-за очевидного волнений преступника.

19-летняя дочь Силвы навещала отца в тюрьме.

После встречи Силва, известен под кличкой "Мелкий", надел маску и парик, а также женскую одежду. Силва вышел через главные двери тюрьмы, однако его подвело сильное волнение, заявили в администрации тюрьмы.

Сейчас полиция выясняет, была ли дочь вовлечена в план побега отца.

ФОТО: AP/Scanpix

Полиция опубликовала фотографии Силвы в образе, а также видно, на котором пойманный преступник снимает свой наряд.

Силва был связан с одной из самых значительных банд Бразилии "Красная команда". Она занимается контрабандой наркотиков на территории Рио-де-Жанейро.

Силва был одним из лидеров банды.

После неудачной попытки бегства преступника перевели в тюрьму строгого режима.

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