К сексуальным "ангелам" Victoria's Secret впервые присоединилась модель-трансгендер

22-летняя бразильская модель Валентина Сампайо поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком, на котором она запечатлена в белом халате, с минимумом макияжа и украшений -

на ней маленькие золотые сережки и несколько тонких цепочек. Зато какие выразительные зеленые глаза и чувственные губы!

Кадр с бекстейджа фотосессии бразильянка сопроводила хэштегами #campaign, #vspink ("Victoria's Secret PINK". - Прим. ред.) и #diversity, дав тем самым понять, что участвует в рекламной съемке Victoria's Secret. Это делает ее первой открытой трансгендерной моделью в истории бренда.

Чуть позже Валентина опубликовала видео, в подписи к которому призвала своих подписчиков "никогда не переставать мечтать".

Приглашение трансгендера в качестве модели популярного бренда нижнего белья стало для многих неожиданностью, ведь менее года назад директор по маркетингу Victoria’s Secret Эд Разик заявил журналистам, что модели plus size и трансгендеры не появятся на подиуме в показах марки.

"Не думаю, что мы должны ориентироваться на всех возможных покупательниц.

Мы работаем на конкретную аудиторию. С моделями-трансгендерами, как и с девушками plus size, мы сотрудничать не будем. Наше шоу - это 42-минутная сказка",

- цитировало тогда Разика издание DailyMail.

После этого в прессе разразился настоящий скандал, Эд подвергся резкой критике и вынужден был извиниться.