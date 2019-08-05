К сексуальным "ангелам" Victoria's Secret впервые присоединилась модель-трансгендер
Лицом прославленного бренда нижнего белья Victoria’s Secret впервые сталамодель - открытый трансгендер, сообщает The Independent.
22-летняя бразильская модель Валентина Сампайо поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком, на котором она запечатлена в белом халате, с минимумом макияжа и украшений -
на ней маленькие золотые сережки и несколько тонких цепочек. Зато какие выразительные зеленые глаза и чувственные губы!
Кадр с бекстейджа фотосессии бразильянка сопроводила хэштегами #campaign, #vspink ("Victoria's Secret PINK". - Прим. ред.) и #diversity, дав тем самым понять, что участвует в рекламной съемке Victoria's Secret. Это делает ее первой открытой трансгендерной моделью в истории бренда.
Чуть позже Валентина опубликовала видео, в подписи к которому призвала своих подписчиков "никогда не переставать мечтать".
Приглашение трансгендера в качестве модели популярного бренда нижнего белья стало для многих неожиданностью, ведь менее года назад директор по маркетингу Victoria’s Secret Эд Разик заявил журналистам, что модели plus size и трансгендеры не появятся на подиуме в показах марки.
"Не думаю, что мы должны ориентироваться на всех возможных покупательниц.
Мы работаем на конкретную аудиторию. С моделями-трансгендерами, как и с девушками plus size, мы сотрудничать не будем. Наше шоу - это 42-минутная сказка",
- цитировало тогда Разика издание DailyMail.
После этого в прессе разразился настоящий скандал, Эд подвергся резкой критике и вынужден был извиниться.
Стоит отметить, что Валентина Сампайо стала не только первой трансгендерной моделью, которая поработает с культовым брендом нижнего белья - в 2017 году она уже совершила серьезный прорыв, когда попала на обложку французского Vogue.
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