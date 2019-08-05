Стрельба в штате Огайо: у стрелка был список жертв еще со школы

Коннор Беттс начал стрельбу в 01:05 по местному времени в районе Орегон в центре города.

24-летний Беттс во время стрельбы убил и свою сестру и ее парня.

В свою очередь, по крайней мере, 27 человек получили ранения.

Злоумышленник открыл огонь из штурмовой винтовки, а на нем был бронежилет. Полиция смогла остановить его примерно через 30 секунд после того, как прозвучали первые выстрелы, и застрелила 24-летнего Коннора Беттса.

После того, как выяснилась личность нападавшего, оказалось, что он еще со школьного времени вел список с людьми, которых он хотел убить.

Галерея: Последствия стрельбы в штате Огайо

Бывший одноклассник Беттса Спенсер Бриклер рассказал, что его имя было в этом списке.

Также бывший одноклассник сказал, что в связи с этим списком, Беттс уже попадал в поле зрения полиции.

"В средней школе он был депрессивным ребенком", - рассказал Бриклер, добавив, что инцидент со списком жертв мог бы произойти около девяти лет назад.

Беттс закончил среднюю школу в 2013 году.