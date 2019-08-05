Стрельба в штате Огайо: у стрелка был список жертв еще со школы

У Коннора Беттса, который в воскресенье открыл стрельбу в Дейтоне (штат Огайо) и убил девять человек, уже в школе был список с людьми, которых он хотел убить. Об этом CNN рассказали как минимум четыре бывших одноклассника Беттса. Они тоже были в его списке.
Коннор Беттс начал стрельбу в 01:05 по местному времени в районе Орегон в центре города.
24-летний Беттс во время стрельбы убил и свою сестру и ее парня.
В свою очередь, по крайней мере, 27 человек получили ранения.
Злоумышленник открыл огонь из штурмовой винтовки, а на нем был бронежилет. Полиция смогла остановить его примерно через 30 секунд после того, как прозвучали первые выстрелы, и застрелила 24-летнего Коннора Беттса.
После того, как выяснилась личность нападавшего, оказалось, что он еще со школьного времени вел список с людьми, которых он хотел убить.
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Бывший одноклассник Беттса Спенсер Бриклер рассказал, что его имя было в этом списке.
Также бывший одноклассник сказал, что в связи с этим списком, Беттс уже попадал в поле зрения полиции.
"В средней школе он был депрессивным ребенком", - рассказал Бриклер, добавив, что инцидент со списком жертв мог бы произойти около девяти лет назад.
Беттс закончил среднюю школу в 2013 году.
За минувшие выходные в США произошло три акта массовой стрельбы. Первый случай произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас в торговом центре Cielo Vista. В результате стрельбы погибло 20 человек. Вторая стрельба была открыта в Дейтоне, штат Огайо. А затем уже в Чикаго мужчина начал стрелять по местным жителям.