Пн, 5.08.2019
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Стрельба в штате Огайо: у стрелка был список жертв еще со школы

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

У Коннора Беттса, который в воскресенье открыл стрельбу в Дейтоне (штат Огайо) и убил девять человек, уже в школе был список с людьми, которых он хотел убить. Об этом CNN рассказали как минимум четыре бывших одноклассника Беттса. Они тоже были в его списке. 

Коннор Беттс начал стрельбу в 01:05 по местному времени в районе Орегон в центре города. 

24-летний Беттс во время стрельбы убил и свою сестру и ее парня.

В свою очередь, по крайней мере, 27 человек получили ранения.

Злоумышленник открыл огонь из штурмовой винтовки, а на нем был бронежилет. Полиция смогла остановить его примерно через 30 секунд после того, как прозвучали первые выстрелы, и застрелила 24-летнего Коннора Беттса.

После того, как выяснилась личность нападавшего, оказалось, что он еще со школьного времени вел список с людьми, которых он хотел убить.

Галерея: Последствия стрельбы в штате Огайо

Бывший одноклассник Беттса Спенсер Бриклер рассказал, что его имя было в этом списке. 

Также бывший одноклассник сказал, что в связи с этим списком, Беттс уже попадал в поле зрения полиции. 

"В средней школе он был депрессивным ребенком", - рассказал Бриклер, добавив, что инцидент со списком жертв мог бы произойти около девяти лет назад. 

Беттс закончил среднюю школу в 2013 году. 

За минувшие выходные в США произошло три акта массовой стрельбы. Первый случай произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас в торговом центре Cielo Vista. В результате стрельбы погибло 20 человек. Вторая стрельба была открыта в Дейтоне, штат Огайо. А затем уже в Чикаго мужчина начал стрелять по местным жителям.

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