"Шашлык Live" организовали за два дня, а он побил рекорды посещаемости мировых фестивалей. Так ли это?

3 августа в Москве состоялась несогласованная акция протеста, а в Парке Горького прошел рок-фестиваль "Шашлык Live". О мероприятии власти Москвы заявили за три дня до самого концерта. Информация о мероприятии появилась на сайте мэрии 31 июля.

Как выяснилось, посещаемость мероприятия оказалась выше, чем на американских фестивалях Burning Man (около 70 тысяч человек за неделю в 2016 году) и "Коачелла" (250 тысяч посетителей за два дня в 2017-м). Число людей приблизилось к цифре легендарного фестиваля "Вудсток", на котором в 1969 году в общей сложности за четыре дня побывало более 400 тысяч человек.

Среди пользователей социальной сети Twitter появились те, кто усомнились в подлинности этой цифры.

Было непросто, но я склеил и посчитал людей на видео, которое крепят к постам о "Более 90 тыс участниках мероприятия "Шашлык Live" в Москве. Тем не менее на самом пролёте коптера можно насчитать не более полутора тысяч человек. #шашлыкlive #допускай pic.twitter.com/yuxXQfdz4q — Gas Hogan (@GasHogan) 3 августа 2019 г.

На фестивале в России приняли участие такие группы, как "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, а также музыканты Валерий Сюткин и Юлия Чичерина.

После выступления на фестивале травле в соцсетях подвергся фронтмен группы "Чайф" Владимир Шахрин.

Однако среди артистов были и те, кто отказались от выступления на мероприятии. За день до этого лидеры российских рок-групп "Браво" и Tequilajazzz сообщили о том, что не будут выступать в столице, несмотря на то, что колективы уже были анонсированы.

Затем от отказались принять участие в фестивале Алексей Кортнев (в качестве ведущего) и группа "Ногу свело!". Фронтмен группы "Ногу свело!" Макс Покровский не просто отказался принять участие на фестивале, а сам отправился на акцию протеста.

На вопрос журналистов "Медузы" о том, почему "Ногу свело" отказались от участия, Покровский ответил: "Когда мы включили головы, то поняли какие вокруг этого фестиваля происходят процессы. Говоря гипотетически, даже если бы мероприятие под названием "Шашлык Live" не имело бы своей целью отвлечь людей от социальной активности, сам факт того, что общество ассоциирует этот фестиваль именно с этим, означает, что нам не стоит принимать в нем участие. Потому что любое участие музыканта в том, что разъединяет людей, в том, что служит, будем так говорить, красной тряпкой — это не дело, это не хорошо".

Музыкант также опубликовал в Instagram надпись с хэштегом протестов в связи с выборами в Мосгорудуму (#допускай).

Лидер группы также рассказал порталу, что он вышел "просто прогуляться", а соответствующее видео также опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Под видео можно найти массу комментариев в поддержку музыканта. Вот несколько из них: