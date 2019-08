"Шашлык Live" организовали за два дня, а он побил рекорды посещаемости мировых фестивалей. Так ли это?

Группа Ногу Свело! приносит всем свои извинения и сообщает о том, что сегодня нигде выступать не будет. Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена. Музыка должна объединять людей, а не разъединять их. Спасибо за понимание. #допускай #мыесть

