На зиму, возможно, законсервируют Брасовский мост

Он признал, что ремонт моста нужно было начинать намного раньше. Сейчас ситуация с ним намного хуже, чем ожидалось, и ремонт требуется более основательный, но сначала нужно переработать проект.

По словам Рейнбаха, департамент сообщения стоит перед выбором - ремонтировать старый мост или же снести его и построить новый.

Ремонтные работы на Брасовском мосту были приостановлены в начале мая. Ответственные службы констатировали, что проект реконструкции разработан так, что после окончания ремонта несущая способность моста будет недостаточной для низкопольных трамваев.

Ранее предполагалось истратить на ремонт Брасовского моста 10,87 млн евро.

