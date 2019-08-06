В Сингапуре открыт небоскреб, бросающий вызов силам гравитации

Если смотреть издалека, то новая башня в Сингапуре похожа на любой другой небоскреб, однако, если подойти ближе, открывается невероятный вид. Посреди башни оставлен практически пустой участок, где оборудованы воздушные террасы и зона отдыха, а верхняя часть построек держится только на узких частях здания и двух дополнительных колоннах.