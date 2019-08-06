Вт, 6.08.2019
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В Сингапуре открыт небоскреб, бросающий вызов силам гравитации

ФОТО: Instagram/timgriffithphoto

С точки зрения физики небоскребы могут показаться достижением современной инженерии, однако новое архитекторское чудо обошло все построенные до этого башни - открытый в Сингапуре небоскреб практически бросает вызов законам гравитации.

Если смотреть издалека, то новая башня в Сингапуре похожа на любой другой небоскреб, однако, если подойти ближе, открывается невероятный вид. Посреди башни оставлен практически пустой участок, где оборудованы воздушные террасы и зона отдыха, а верхняя часть построек держится только на узких частях здания и двух дополнительных колоннах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Авторы здания - нью-йоркское архитекторское бюро Kohn Pedersen Fox, которое характеризует необычный дизайн как "долгосрочный урбанизм", пишет CNN. Причина необычной формы здания - новая политика Сингапура по замене зеленого ландшафта. Это означает, что архитекторам в дизайн здания необходимо включить хотя бы одну доступную публично зеленую зону, которая по размеру достигает территории, уничтоженной для строительства здания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Новостройка находится в сингапурском отделении архитекторского бюро Kohn Pedersen Fox, которое сейчас работает над строительством Сингапурского аэропорта и его планированием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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