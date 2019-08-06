Сказочный кадр! Хайди Клум опубликовала свадебное фото с молодым мужем

Как известно 3 августа немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц сыграли свадьбу. Они решили оформить отношения спустя почти полтора года отношений.

Каулитц сделал любимой предложение еще в канун Рождества в 2018 году, однако пара не спешила со свадьбой, порождая тем самым множество разнообразных слухов. Так, к примеру, в СМИ появилась информация о том, что на самом деле Том и Хайди уже тайно поженились зимой.

Говорят, что датой свадьбы стало 22 февраля, когда звезд видели вместе на ужине в ресторане. Клум говорила уже о том, что эта дата - памятная для них,

ведь именно в этот день в 2017-м они познакомились.

Так это или нет, но свадьбу с приглашенными гостями, огромным тортом и танцами до утра влюбленные решили отмечать на яхте во время путешествия по Неаполитанскому заливу, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

Впрочем, кое-какие снимки с их субботнего торжества все же просочились в Сеть, а накануне, 5 августа, уже сама Хайди Клум поделилась с поклонниками фотографией, сделанной во время церемонии.

"Мы сделали это! Мистер и миссис Каулитц", - лаконично подписала невероятно красивый свадебный снимок прославленная модель.