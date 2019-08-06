Календарь Pirelli 2020 - это Шекспир: чувственные перевоплощения Стюарт, Уотсон и не только
Завершены съемки самого известного в мире календаря Pirelli на 2020 год. Автором снимков для нового издания, получившего название "В поисках Джульетты", выступил легендарный итальянский фотограф Паоло Роверси.
Девять интерпретаций образа одной из самых романтичных героинь в истории литературы - шекспировской Джульетты - воплотили на страницах календаря актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур, Яра Шахиди, Эмма Уотсон, Клэр Фой и Миа Гот, а также певица из Китая Крис Ли, испанская исполнительница Розалия и франко-итальянская художница Стелла Роверси, каждая из которых преподнесла его по-своему.
Съемки проходили в Вероне и Париже.
"Здесь нет Ромео, есть только Джульетты, которые приходят на кастинг, отвечают на вопросы и демонстрируют свою версию этой классической и всем известной героини,
- отметил Паоло Роверси в интервью американскому Vogue. - Эти прослушивания выглядели очень трогательно, так как актрисы такого уровня могут сыграть кого угодно, а здесь они волновались как начинающие".
Оцените некоторые из чувственных образов, получившихся в процессе перевоплощения звезд!