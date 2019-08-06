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Календарь Pirelli 2020 - это Шекспир: чувственные перевоплощения Стюарт, Уотсон и не только
В поисках Джульетты

ФОТО: Reuters/Scanpix, Instagram

Завершены съемки самого известного в мире календаря Pirelli на 2020 год. Автором снимков для нового издания, получившего название "В поисках Джульетты", выступил легендарный итальянский фотограф Паоло Роверси.

Девять интерпретаций образа одной из самых романтичных героинь в истории литературы - шекспировской Джульетты - воплотили на страницах календаря актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур, Яра Шахиди, Эмма Уотсон, Клэр Фой и Миа Гот, а также певица из Китая Крис Ли, испанская исполнительница Розалия и франко-итальянская художница Стелла Роверси, каждая из которых преподнесла его по-своему.

Съемки проходили в Вероне и Париже.

"Здесь нет Ромео, есть только Джульетты, которые приходят на кастинг, отвечают на вопросы и демонстрируют свою версию этой классической и всем известной героини,

- отметил Паоло Роверси в интервью американскому Vogue. - Эти прослушивания выглядели очень трогательно, так как актрисы такого уровня могут сыграть кого угодно, а здесь они волновались как начинающие". 

Оцените некоторые из чувственных образов, получившихся в процессе перевоплощения звезд!

Кристен Стюарт - Джульетта как Ромео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эмма Уотсон - Джульетта-монахиня

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Клэр Фой - классическая Джульетта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Миа Гот - Джульетта в сером

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Яра Шахиди - темнокожая Джульетта

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Розалия - Джульетта в стиле фламенко

Крис Ли - Джульетта с азиатскими корнями

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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