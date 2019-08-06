Календарь Pirelli 2020 - это Шекспир: чувственные перевоплощения Стюарт, Уотсон и не только

Девять интерпретаций образа одной из самых романтичных героинь в истории литературы - шекспировской Джульетты - воплотили на страницах календаря актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур, Яра Шахиди, Эмма Уотсон, Клэр Фой и Миа Гот, а также певица из Китая Крис Ли, испанская исполнительница Розалия и франко-итальянская художница Стелла Роверси, каждая из которых преподнесла его по-своему.