Полиция просит помощи в поисках подозреваемого в преступлении имущественного характера
Резекненский участок Госполиции, расследуя уголовный процесс о преступлении имущественного характера, ищет изображенного на фото мужчину.
Преступление было совершено в Резекне. При расследовании полиция получила записи камер видеонаблюдения, на которых виден подозреваемый.
Полиция призывает любого, кто знает этого человека или знает о его возможном местонахождении, звонить по номерам телефонов 646 03533, 65403302, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.