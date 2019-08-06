Во многих местах Риги образовались пробки, в том числе около места проведения концерта Rammstein

На данный момент время пересечения Островного моста превышает пять минут. Кроме того, транспортный затор образовался на улице Краста и на въезде на Островной мост в направлении Пардаугавы.

Также пробки образовались на улице Валмиерас и на улице Лачплеша от улицы Валмиерас до Островного моста.

В Пардаугаве замедленное движение зафиксировано в обоих направлениях на улице Баускас вблизи Улманя гатве, а также на самой улице Улманя гатве в направлении центра.

Также пробки образовались на бульваре Узварас, улице Ранькя дамбис, улице Слокас и улице Мукусалас в направлении Каменного моста.

В центре транспортные заторы образовались на улицах Кр. Валдемара, Марияс, Экспорта и бульваре Калпака.

Как сообщалось ранее, сегодня вечером на Луцавсале проходит концерт немецкой группы Rammstein.