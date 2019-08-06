Во многих местах Риги образовались пробки, в том числе около места проведения концерта Rammstein

Сегодня вечером во многих местах Риги образовались пробки, в том числе около Луцавсалы, где сегодня вечером должен пройти концерт группы Rammstein, свидетельствуют данные карты пробок на портале Balticmaps.eu.
На данный момент время пересечения Островного моста превышает пять минут. Кроме того, транспортный затор образовался на улице Краста и на въезде на Островной мост в направлении Пардаугавы.
Также пробки образовались на улице Валмиерас и на улице Лачплеша от улицы Валмиерас до Островного моста.
В Пардаугаве замедленное движение зафиксировано в обоих направлениях на улице Баускас вблизи Улманя гатве, а также на самой улице Улманя гатве в направлении центра.
Также пробки образовались на бульваре Узварас, улице Ранькя дамбис, улице Слокас и улице Мукусалас в направлении Каменного моста.
В центре транспортные заторы образовались на улицах Кр. Валдемара, Марияс, Экспорта и бульваре Калпака.
Как сообщалось ранее, сегодня вечером на Луцавсале проходит концерт немецкой группы Rammstein.
Галерея: Люди съезжаются на концерт Rammstein в Риге