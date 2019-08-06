Будет пересмотрен стандарт профессии социального работника

В связи со старением населения, миграцией, вооруженными конфликтами и тенденциями глобализации, в ближайшие десять лет количество специалистов по социальной работе в мире нужно будет увеличить хотя бы на миллион, рассказала Озолиня, добавив, что в Латвии население также стремительно стареет, растет число профессиональных болезней, связанных с синдромом выгорания и депрессией, а также ухудшается психическое здоровье молодежи и увеличивается число людей, зависимых от различных веществ, а число случаев насилия в семьях не уменьшается.