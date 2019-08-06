Будет пересмотрен стандарт профессии социального работника

Подсчеты Министерства благосостояния свидетельствуют, что в Латвии не хватает более 500 специалистов по социальной работе, поэтому министерство начало пересмотр стандарта этой профессии, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации Минблага Айга Озолиня.
По ее словам, социальная работа в Латвии является профессией с постоянно растущим спросом, однако специалистов в отрасли не хватает.
В связи со старением населения, миграцией, вооруженными конфликтами и тенденциями глобализации, в ближайшие десять лет количество специалистов по социальной работе в мире нужно будет увеличить хотя бы на миллион, рассказала Озолиня, добавив, что в Латвии население также стремительно стареет, растет число профессиональных болезней, связанных с синдромом выгорания и депрессией, а также ухудшается психическое здоровье молодежи и увеличивается число людей, зависимых от различных веществ, а число случаев насилия в семьях не уменьшается.
Озолиня отметила, что социальные работники постоянно сталкиваются со сложными ситуациями, из-за постоянной нехватки работников имеет името чрезмерная нагрузка, а существующее образование не всегда дает достаточный объем знаний для работы с клиентами, поэтому сами социальные работники оказываются подвержены профессиональному выгоранию.
Увеличение привлекательности профессии социального работника является одной из актуальных задач Министерства благосостояния, поэтому в августе этого года министерство начало пересмотр стандарта профессии, рассказала Озолиня.
Первая рабочая группа по пересмотру и усовершенствованию профессионального стандарта начнет работу в сентябре, и к участию в ней приглашаются социальные работники, потребители услуг, представители социальных служб, доценты высших учебных заведений и создатели политики в отрасли социальной работы и социальных услуг.