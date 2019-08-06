В Вентспилсе сбит ребенок. Полиция просит отозваться очевидцев

25 июля около 13:00 была получена информация о том, что на улице Эмбутес в Вентспилсе некая женщина на Mitsubishi Lancer сбила мальчика 2010 года рождения. Ребенок с полученными травмами был доставлен в больницу. По факту случившегося был начат уголовный процесс, также была получена информация о том, что на месте происшествия были очевидцы.