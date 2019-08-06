В Вентспилсе сбит ребенок. Полиция просит отозваться очевидцев

Вентспилский участок Госполиции ищет свидетелей ДТП, которое произошло 25 июля: некая женщина сбила мальчика 2010 года рождения.
25 июля около 13:00 была получена информация о том, что на улице Эмбутес в Вентспилсе некая женщина на Mitsubishi Lancer сбила мальчика 2010 года рождения. Ребенок с полученными травмами был доставлен в больницу. По факту случившегося был начат уголовный процесс, также была получена информация о том, что на месте происшествия были очевидцы.
Госполиция призывает отозваться свидетелей трагедии, позвонив в рабочее время с 9 до 16:30 по номеру 63604737 или же по номеру 110 в любое время.